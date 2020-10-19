В Ереване назвали условие признания независимости НКР
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Баку, поддерживаемый Турцией, не будет идти путем переговоров, заявил в воскресенье президент Армении Армен Саркисян.
Он пояснил, что в свое время Армения "приостановила" процесс признания независимости Карабаха, чтобы "не усложнять" переговорный процесс по урегулированию.
"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, - то тогда можно подождать еще. А если света нет (то есть, если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров), тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха... Я бы очень хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас", - заявил Саркисян в интервью "Коммерсанту".
Позиция властей Нагорного Карабаха
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян 11 октября заявил, что может обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем.
"Если в ближайшие 1-2 дня мы не увидим готовность Азербайджан решить вопрос мирным путем, я обращусь к властям Армении признать независимость Арцаха. Обращусь к международным структурам и всем странам. Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм", - сказал Арутюнян в ходе пресс-конференции.
По его словам, в этом случае он объявит отечественную войну и призовет всех армян участвовать в ней. "Хочет Азербайджан длительной войны? Они выбрали этот путь. Мы не откажемся, если это война будет навязанной", - отметил Арутюнян
"Красная черта"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил ранее в интервью РИА Новости, что "красной чертой" для Баку является признание независимости Нагорного Карабаха, ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена.
"Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Обострение ситуации в Карабахе
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
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