https://ria.ru/20201019/nezavisimost-1580408318.html

В Ереване назвали условие признания независимости НКР

Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Баку, поддерживаемый Турцией, не будет идти путем переговоров, заявил в воскресенье... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T02:52

2020-10-19T02:52

2020-10-19T02:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

армен саркисян

нагорный карабах

нато

одкб

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Баку, поддерживаемый Турцией, не будет идти путем переговоров, заявил в воскресенье президент Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a>.Он пояснил, что в свое время Армения "приостановила" процесс признания независимости Карабаха, чтобы "не усложнять" переговорный процесс по урегулированию.Позиция властей Нагорного КарабахаПрезидент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> 11 октября заявил, что может обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем."Если в ближайшие 1-2 дня мы не увидим готовность Азербайджан решить вопрос мирным путем, я обращусь к властям Армении признать независимость Арцаха. Обращусь к международным структурам и всем странам. Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм", - сказал Арутюнян в ходе пресс-конференции.По его словам, в этом случае он объявит отечественную войну и призовет всех армян участвовать в ней. "Хочет Азербайджан длительной войны? Они выбрали этот путь. Мы не откажемся, если это война будет навязанной", - отметил Арутюнян"Красная черта"Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил ранее в интервью РИА Новости, что "красной чертой" для <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> является признание независимости <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, ни при каких условиях территориальная целостность <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> не может быть нарушена."Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Обострение ситуации в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.В начале октября стороны на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> договорились о прекращении огня. <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье они обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580400540.html

https://ria.ru/20201018/pashinyan-1580392289.html

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нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, армен саркисян, нагорный карабах, нато, одкб, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире