Американский телеканал впервые показал немецкую охрану Навального
03:33 19.10.2020 (обновлено: 03:44 19.10.2020)
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американский телеканал CBS показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану Алексея Навального.
Канал продемонстрировал, как Навальный за руку с женой Юлией прогуливается возле Бранденбургских ворот в Берлине. Его сопровождают корреспондент CBS Лесли Стол и трое мужчин в гражданской одежде, а на некотором удалении колонной следуют не менее девяти человек в полицейской форме. Показано, что Навальный разговаривает со Стол, на которой маска, в то время как на Навальном и его супруге маски нет.
Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A— 60 Minutes (@60Minutes) October 18, 2020
В закадровом тексте Стол поясняет, что Навального охраняют германские власти "из опасения нового отравления".
"Целые массы полиции окружают его, куда бы он ни пошел", - рассказала Стол в интервью собственному каналу незадолго до эфира.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.