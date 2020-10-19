Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580409707.html
Американский телеканал впервые показал немецкую охрану Навального
Американский телеканал CBS показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану Алексея Навального. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T03:33
2020-10-19T03:44
россия
алексей навальный
германия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:256:1200:931_1400x0_80_0_0_e737f2b8e14e96cb9efb2a8d9b611c41.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Американский телеканал <a href="https://www.cbsnews.com/news/alexey-navalny-donald-trump-vladamir-putin-60-minutes-2020-10-14/" target="_blank">CBS</a> показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Канал продемонстрировал, как Навальный за руку с женой Юлией прогуливается возле Бранденбургских ворот в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Его сопровождают корреспондент CBS Лесли Стол и трое мужчин в гражданской одежде, а на некотором удалении колонной следуют не менее девяти человек в полицейской форме. Показано, что Навальный разговаривает со Стол, на которой маска, в то время как на Навальном и его супруге маски нет.В закадровом тексте Стол поясняет, что Навального охраняют германские власти "из опасения нового отравления"."Целые массы полиции окружают его, куда бы он ни пошел", - рассказала Стол в интервью собственному каналу незадолго до эфира.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201018/navalnyy-1580373147.html
https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580408586.html
Давайте не будем портит наши новостные каналы вестями с этим паршивым лицом продуктом Сороса забудем и точка .
214
Если американцы берут интервью для большого тв, а немцы охраняют - точно предатель и агент. Больших доков просто не существует!
145
34
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:43:1200:943_1400x0_80_0_0_e359edca3aad6facd2bb211587d1ac00.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире

Американский телеканал впервые показал немецкую охрану Навального

03:33 19.10.2020 (обновлено: 03:44 19.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американский телеканал CBS показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану Алексея Навального.
Канал продемонстрировал, как Навальный за руку с женой Юлией прогуливается возле Бранденбургских ворот в Берлине. Его сопровождают корреспондент CBS Лесли Стол и трое мужчин в гражданской одежде, а на некотором удалении колонной следуют не менее девяти человек в полицейской форме. Показано, что Навальный разговаривает со Стол, на которой маска, в то время как на Навальном и его супруге маски нет.
В закадровом тексте Стол поясняет, что Навального охраняют германские власти "из опасения нового отравления".
"Целые массы полиции окружают его, куда бы он ни пошел", - рассказала Стол в интервью собственному каналу незадолго до эфира.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 17:41
Навальный сравнил себя с Железным Дровосеком
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
02:52
Навальный посетовал, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент
 
Обсудить34
РоссияАлексей НавальныйГерманияБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38Собянин назвал оптимальную стратегию в борьбе с коронавирусом
09:36Москва — одна из первых по числу тестов в мире, заявил Собянин
09:35Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
09:33Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
09:26СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
09:22В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
09:20В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
09:19Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
09:18В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье
09:17В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
09:16Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль
09:14Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
09:10Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве
09:07В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
09:05На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
09:04Умер писатель Владимир Шпаков
09:01Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:00Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
08:59Все школы Забайкалья переводят на удаленку
08:58В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона
Лента новостейМолния