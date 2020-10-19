https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580409707.html

Американский телеканал впервые показал немецкую охрану Навального

Американский телеканал CBS показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану Алексея Навального. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T03:33

2020-10-19T03:33

2020-10-19T03:44

россия

алексей навальный

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Американский телеканал <a href="https://www.cbsnews.com/news/alexey-navalny-donald-trump-vladamir-putin-60-minutes-2020-10-14/" target="_blank">CBS</a> показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Канал продемонстрировал, как Навальный за руку с женой Юлией прогуливается возле Бранденбургских ворот в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Его сопровождают корреспондент CBS Лесли Стол и трое мужчин в гражданской одежде, а на некотором удалении колонной следуют не менее девяти человек в полицейской форме. Показано, что Навальный разговаривает со Стол, на которой маска, в то время как на Навальном и его супруге маски нет.В закадровом тексте Стол поясняет, что Навального охраняют германские власти "из опасения нового отравления"."Целые массы полиции окружают его, куда бы он ни пошел", - рассказала Стол в интервью собственному каналу незадолго до эфира.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

https://ria.ru/20201018/navalnyy-1580373147.html

https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580408586.html

vassalamunaleykum Давайте не будем портит наши новостные каналы вестями с этим паршивым лицом продуктом Сороса забудем и точка . 214

Dialint62 Если американцы берут интервью для большого тв, а немцы охраняют - точно предатель и агент. Больших доков просто не существует! 145

34

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире