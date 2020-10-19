https://ria.ru/20201019/nao-1580487921.html

В НАО ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за разлива нефти и нефтепродуктов на Харьягинском месторождении, сообщил губернатор Юрий Бездудный в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:41

2020-10-19T14:41

2020-10-19T17:33

ненецкий автономный округ

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 19 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецком автономном округе</a> ввели режим ЧС из-за разлива нефти и нефтепродуктов на Харьягинском месторождении, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Бездудный</a> в <a href="https://t.me/Bezdudnyi/626" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Он отметил, что провел заседание оперативного штаба с участием прокуратуры, <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, департамента природных ресурсов и компании-недропользователя. Межведомственная группа оперативно обследовала территорию, принимаются экстренные меры по ликвидации последствий утечки. По факту происшествия возбудили уголовное дело."Сейчас главная задача — минимизировать негативные последствия разлива нефти! Дал поручение проводить все работы максимально открыто, с объективным информированием общественности", — добавил Бездудный.Он также опубликовал фотографии, на которых видна радужная пленка на воде реки Колвы и следы нефтепродуктов на береговой линии.Ранее режим ЧС из-за загрязнения Колвы ввели власти города <a href="http://ria.ru/location_Usinsk/" target="_blank" data-auto="true">Усинска</a> в Коми.

ненецкий автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ненецкий автономный округ, происшествия