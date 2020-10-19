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В НАО ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов
В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за разлива нефти и нефтепродуктов на Харьягинском месторождении, сообщил губернатор Юрий Бездудный в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:41
2020-10-19T17:33
ненецкий автономный округ
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 19 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецком автономном округе</a> ввели режим ЧС из-за разлива нефти и нефтепродуктов на Харьягинском месторождении, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Бездудный</a> в <a href="https://t.me/Bezdudnyi/626" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Он отметил, что провел заседание оперативного штаба с участием прокуратуры, <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, департамента природных ресурсов и компании-недропользователя. Межведомственная группа оперативно обследовала территорию, принимаются экстренные меры по ликвидации последствий утечки. По факту происшествия возбудили уголовное дело."Сейчас главная задача — минимизировать негативные последствия разлива нефти! Дал поручение проводить все работы максимально открыто, с объективным информированием общественности", — добавил Бездудный.Он также опубликовал фотографии, на которых видна радужная пленка на воде реки Колвы и следы нефтепродуктов на береговой линии.Ранее режим ЧС из-за загрязнения Колвы ввели власти города <a href="http://ria.ru/location_Usinsk/" target="_blank" data-auto="true">Усинска</a> в Коми.
ненецкий автономный округ
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ненецкий автономный округ, происшествия

В НАО ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

14:41 19.10.2020 (обновлено: 17:33 19.10.2020)
 
© Фото : предоставлено межведомственной комиссиейМесто разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
Место разлива нефтепродуктов в Ненецком округе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено межведомственной комиссией
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МУРМАНСК, 19 окт — РИА Новости. В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за разлива нефти и нефтепродуктов на Харьягинском месторождении, сообщил губернатор Юрий Бездудный в Telegram-канале.
Он отметил, что провел заседание оперативного штаба с участием прокуратуры, Росприроднадзора, МЧС, департамента природных ресурсов и компании-недропользователя. Межведомственная группа оперативно обследовала территорию, принимаются экстренные меры по ликвидации последствий утечки. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
"Сейчас главная задача — минимизировать негативные последствия разлива нефти! Дал поручение проводить все работы максимально открыто, с объективным информированием общественности", — добавил Бездудный.
Он также опубликовал фотографии, на которых видна радужная пленка на воде реки Колвы и следы нефтепродуктов на береговой линии.
Ранее режим ЧС из-за загрязнения Колвы ввели власти города Усинска в Коми.
 
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