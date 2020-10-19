https://ria.ru/20201019/myasnikov-1580422959.html
Мясников ответил на идею Жириновского закрыть границы России
Новую волну заражений коронавирусом в России спровоцировали не отдыхавшие за границей соотечественники, а особенность самого вируса. Об этом заявил врач и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:40
2020-10-19T09:40
2020-10-19T09:50
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Новую волну заражений коронавирусом в России спровоцировали не отдыхавшие за границей соотечественники, а особенность самого вируса. Об этом заявил врач и телеведущий <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank">Александр Мясников</a>. Он напомнил, что коронавирус теперь с человечеством "навсегда", как и многие вирусы и бактерии, к которым мы привыкли. Когда все это поймут, медицину начнут перестраивать на "сосуществование с новым вирусом, пока он сам не выродится в простое ОРЗ", как было с его предшественниками, добавил Мясников. Ранее лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank">Владимир Жириновский</a> призвал запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границ. По его словам, решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в Турцию, было преждевременным, так как, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html
Gloomy Humorist
В феврале надо было закрывать, и не открывать до сих пор, не завозить заразу
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, владимир жириновский, общество