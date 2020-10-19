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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/myasnikov-1580422959.html
Мясников ответил на идею Жириновского закрыть границы России
Новую волну заражений коронавирусом в России спровоцировали не отдыхавшие за границей соотечественники, а особенность самого вируса. Об этом заявил врач и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:40
2020-10-19T09:50
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Новую волну заражений коронавирусом в России спровоцировали не отдыхавшие за границей соотечественники, а особенность самого вируса. Об этом заявил врач и телеведущий <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank">Александр Мясников</a>. Он напомнил, что коронавирус теперь с человечеством "навсегда", как и многие вирусы и бактерии, к которым мы привыкли. Когда все это поймут, медицину начнут перестраивать на "сосуществование с новым вирусом, пока он сам не выродится в простое ОРЗ", как было с его предшественниками, добавил Мясников. Ранее лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank">Владимир Жириновский</a> призвал запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границ. По его словам, решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в Турцию, было преждевременным, так как, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html
В феврале надо было закрывать, и не открывать до сих пор, не завозить заразу
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РИА Новости
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, владимир жириновский, общество

Мясников ответил на идею Жириновского закрыть границы России

09:40 19.10.2020 (обновлено: 09:50 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новую волну заражений коронавирусом в России спровоцировали не отдыхавшие за границей соотечественники, а особенность самого вируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Никто ничего не привозил. Потому что никакой КОВИД никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем. Потом будет опять спад, а потом опять подъем", — пояснил он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что коронавирус теперь с человечеством "навсегда", как и многие вирусы и бактерии, к которым мы привыкли. Когда все это поймут, медицину начнут перестраивать на "сосуществование с новым вирусом, пока он сам не выродится в простое ОРЗ", как было с его предшественниками, добавил Мясников.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границ. По его словам, решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в Турцию, было преждевременным, так как, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВладимир ЖириновскийОбщество
 
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