https://ria.ru/20201019/myasnikov-1580422959.html

Мясников ответил на идею Жириновского закрыть границы России

Новую волну заражений коронавирусом в России спровоцировали не отдыхавшие за границей соотечественники, а особенность самого вируса. Об этом заявил врач и... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:40

2020-10-19T09:40

2020-10-19T09:50

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

владимир жириновский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1400x0_80_0_0_75ae4985d256b5faeba0c5486cf04b35.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Новую волну заражений коронавирусом в России спровоцировали не отдыхавшие за границей соотечественники, а особенность самого вируса. Об этом заявил врач и телеведущий <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank">Александр Мясников</a>. Он напомнил, что коронавирус теперь с человечеством "навсегда", как и многие вирусы и бактерии, к которым мы привыкли. Когда все это поймут, медицину начнут перестраивать на "сосуществование с новым вирусом, пока он сам не выродится в простое ОРЗ", как было с его предшественниками, добавил Мясников. Ранее лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank">Владимир Жириновский</a> призвал запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границ. По его словам, решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в Турцию, было преждевременным, так как, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html

Gloomy Humorist В феврале надо было закрывать, и не открывать до сих пор, не завозить заразу 28

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, владимир жириновский, общество