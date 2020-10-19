https://ria.ru/20201019/mvf-1580372597.html

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

Судя по заявлениям главы МВФ, крупнейшая наднациональная финансовая организация хотела бы вернуться в 1944 год или как минимум повторить 1944-й под предлогом... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

2020-10-19T09:17

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Судя по заявлениям главы <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>, крупнейшая наднациональная финансовая организация хотела бы вернуться в 1944 год или как минимум повторить 1944-й под предлогом пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">Covid-19</a>. За высокими словами руководства МВФ о необходимости помочь миру преодолеть экономические и гуманитарные последствия эпидемии, вероятно, скрывается нечто большее, а уж в гуманистические соображения лидеров финансовой структуры, чья репутация в развивающихся странах заслуженно находится в глубоком минусе, может поверить только крайне наивный человек, который никогда не видел, как очередные должники этой вашингтонской организации урезали социальные программы и продавали за бесценок государственные предприятия во имя выполнения "требований МВФ по оздоровлению экономики".Надо отдать должное нашим американским оппонентам: все попытки стран, не входящих в элитно-неоколониальный клуб <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a>, перехватить контроль над МВФ пока не увенчались успехом, несмотря на то, что определенные подвижки в вопросе увеличения влияния <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> (или даже России) в процессе принятия решений внутри организации все-таки были зафиксированы. Но в целом главный кредитор развивающихся стран (а по сути — "главный Шейлок планеты") все еще ориентируется на продвижение той самой версии "глобализма", которую ни при каких обстоятельствах нельзя назвать справедливой. Если в начале эпидемии Covid-19 западные СМИ и эксперты переживали за жизнь этой версии глобализма и опасались деглобализации, то сейчас "глобальный Шейлок" <a href="https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/15/sp101520-a-new-bretton-woods-moment" target="_blank" rel="nofollow noopener">констатирует</a>, что ему нужна еще одна Бреттон-Вудская конференция, то есть действующая (заложенная вместе с созданием самого фонда в 1944 году) схема глобализации стала главной жертвой эпидемии и, пока труп еще не остыл, на мир нужно срочно спустить новую версию, с улучшенным имиджем, построенным на обещаниях не продвигать совсем людоедскую повестку.В официальном обращении, формально приуроченному к вступлению в фонд <a href="http://ria.ru/location_Andorra/" target="_blank" data-auto="true">Андорры</a>, директор-распорядитель Международного валютного фонда <a href="http://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva/" target="_blank" data-auto="true">Кристалина Георгиева</a> объявила о том, что настал исторический момент:С тезисом о необходимости бороться с глобальным экономическим кризисом сегодня спорить не нужно, а вот с концепцией о том, что "лучшее завтра" для всего человечества выстроит МВФ, — можно и нужно, тем более что апелляция к опыту Бреттон-Вудской конференции 1944 года выглядит как что-то хорошее и убедительное только для вашингтонского чиновника. Стоит напомнить один апокрифический эпизод с той конференции, на которой 44 представителя разных стран подписали устав МВФ. Советские дипломаты, приглашенные на конференцию, покинули ее после ознакомления с предложенными правилами работы новорожденного глобального фонда-кредитора, заявив организаторам, что получившаяся структура будет просто "филиалом Уолл-стрит". Предсказание сбылось полностью, причем в таких формах, которые вряд ли могли предвидеть советские переговорщики. Есть основания подозревать что эдакий "Бреттон-Вудс 2.0" будет работать в соответствии с теми же принципами. Например, директор-распорядитель МВФ на фоне эпидемии и экономической катастрофы, которая терзает развивающиеся страны, почему-то очень озабочена транспарентностью тех долгов, которые эти страны уже набрали. Для того чтобы понять реальную причину беспокойства, потребуются перевод с вашингтонско-бюрократического на русский и небольшой исторический экскурс.Вот что предлагает МВФ сейчас:"Мы должны двигаться к большей прозрачности долга и усилению координации кредиторов. Нас воодушевляют дискуссии "Двадцатки (<a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a>)" по поводу "Общей основы урегулирования суверенного долга", а также наш призыв к улучшению архитектуры урегулирования суверенного долга, включая участие частного сектора. Мы вместе с нашими странами-членами поддерживаем их политику".Вроде бы это "за все хорошее и против всего плохого", но так же как фраза "соблюдение мирового порядка, основанного на правилах" в устах американских дипломатов означает "Россия должна вернуть Крым", так и в этом случае кодовая формулировка "прозрачность долга" — это не про прозрачность, а про Китай. В феврале японское экономические издание Quartz <a href="https://qz.com/africa/1803280/world-bank-imf-worry-on-africa-rising-debt-to-china-afdb/" target="_blank" rel="nofollow noopener">писало</a> о борьбе МВФ и Всемирного банка с ростом китайского влияния в развивающихся странах: По большому счету МВФ хотел бы, чтобы вопрос о том, кому Китай, причем не только на уровне государственных структур или банков, но и на уровне частных компаний, будет прощать долги, решался не самим Китаем в двусторонних переговорах, а в рамках какого-то многостороннего формата с участием МВФ и стран Запада. Это выглядит не как попытка построить новое мировое финансовое братство, а как желание любой ценой защитить существующую и, по сути, неоколониальную схему кредитования развивающихся стран, которой Пекин очень сильно мешает. Более того: исходя из тех же соображений, почему бы руководству фонда не потребовать от России "простить" те три миллиарда долларов, которые должна <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по евробондам? Обвинить Москву в отсутствии транспарентности и в нежелании помочь сильно пострадавшей от ковида стране — это будет вполне в стиле вашингтонского фонда.Еще один принцип, на котором МВФ собрался строить светлое глобальное будущее, является прямой угрозой российской экономической безопасности и бюджету:"Подобно тому, как пандемия показала, что мы больше не можем игнорировать меры предосторожности в сфере здравоохранения, мы больше не можем позволить себе игнорировать изменение климата — это наш третий императив.Мы уделяем особое внимание изменению климата, поскольку оно имеет решающее значение на макроуровне и создает серьезные угрозы для роста и процветания. Это также критично для людей и планеты. <...>Наши исследования показывают, что при правильном сочетании зеленых инвестиций и более высоких цен на углерод мы можем достичь нулевых выбросов к 2050 году и помочь создать миллионы новых рабочих мест. У нас есть историческая возможность построить более экологичный мир — также более процветающий и богатый рабочими местами. При низких процентных ставках правильные инвестиции сегодня могут принести четырехкратные дивиденды завтра: предотвратить будущие убытки, стимулировать экономические выгоды, спасти жизни и принести социальные и экологические выгоды для всех".На практике это означает вот что: страны Запада, которые имели возможность 150 лет наслаждаться результатами резкого технологического прогресса, возможного благодаря массовому использованию углеводородов, останутся богатыми, а весь остальной мир будет подвергаться унизительному принуждению к вечной бедности под флагом "защиты климата", которая, по сути, означает запрет на дешевую электроэнергию, доступный бензин, доступные цены на отопление зимой и даже элементарную возможность получать бесперебойное снабжение электроэнергией. Единственные рабочие места, которые создает зеленая энергетика, — это места работы для международных чиновников, экоактивистов и барыши для акционеров европейских и американских компаний из зеленой энергетики, которые могут насильно продавать свою продукцию по завышенным ценам за счет государства и потребителей. "Высокие цены на углерод", о которых говорит глава МВФ, — это предвестник тех самых "углеродных тарифов", которые <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> периодически угрожает ввести против России в отместку за то, что она имеет наглость иметь свой собственный дешевый газ и свою собственную дешевую нефть. В случае введения углеродных тарифов против России наши экспортеры (и российский бюджет вместе с социальными программами) будут терять десятки миллиардов долларов в год, но зато фанаты <a href="http://ria.ru/person_greta-tunberg/" target="_blank" data-auto="true">Греты Тунберг</a> и сторонники зеленой экономики будут счастливы. Светлое будущее, которое рисует МВФ, — это антиутопия, написанная эзоповым языком, достойным Оруэла: экология — это бедность, транспарентность — это подчинение Вашингтону и МВФ. Перед нами действительно исторический момент, но не для "Бреттон-Вудс 2.0", а для того, чтобы окончательно прикончить монстра глобализации, который родился в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 1944 году.

https://ria.ru/20201015/defolt-1579916876.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/georgieva-1579825701.html

https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

https://ria.ru/20200817/1575797740.html

https://ria.ru/20201017/ukraina-1580174951.html

https://ria.ru/20200910/epokha-1577021362.html

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коронавирус covid-19, g7, кристалина георгиева, парижский клуб , мвф, евросоюз, большая двадцатка, китай, андорра, украина, авторы, экономика