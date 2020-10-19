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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/lokdaun-1580453380.html
Эпидемиолог оценил необходимость вводить локдаун из-за COVID-19 в России
Сейчас в России нет необходимости введения новых ограничений из-за COVID-19, при условии, что население будет соблюдать меры профилактики, заявил заместитель... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:08
2020-10-19T12:08
распространение нового коронавируса
александр горелов
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Сейчас в России нет необходимости введения новых ограничений из-за COVID-19, при условии, что население будет соблюдать меры профилактики, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Он уточнил, что данный вопрос решает местная власть в лице губернаторов или мэров совместно с главным государственным санитарным врачом региона, опираясь на данные об эпидситуации. К мерам профилактики относятся социальная дистанция, обязательное ношение масок и перчаток, использование санитайзеров и защитных очков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/myasnikov-1580132065.html
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александр горелов, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог оценил необходимость вводить локдаун из-за COVID-19 в России

12:08 19.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПешеход на Пятницкой улице в Москве
Пешеход на Пятницкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сейчас в России нет необходимости введения новых ограничений из-за COVID-19, при условии, что население будет соблюдать меры профилактики, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук Александр Горелов.

"На настоящий момент нет необходимости введения локаута, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые показали свою эффективность в весеннее время", - сказал Горелов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

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Он уточнил, что данный вопрос решает местная власть в лице губернаторов или мэров совместно с главным государственным санитарным врачом региона, опираясь на данные об эпидситуации. К мерам профилактики относятся социальная дистанция, обязательное ношение масок и перчаток, использование санитайзеров и защитных очков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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