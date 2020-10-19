https://ria.ru/20201019/kosmos-1580567717.html

СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии

Министры обороны стран-членов НАТО объявят в четверг о планах по строительству нового космического центра на расположенной в Германии авиабазе Рамштайн,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T23:54

2020-10-19T23:54

2020-10-19T23:54

рейнланд-пфальц

нато

германия

йенс столтенберг

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Министры обороны стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> объявят в четверг о планах по строительству нового космического центра на расположенной в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> авиабазе Рамштайн, сообщает немецкое издание <a href="https://www.sueddeutsche.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sueddeutsche Zeitung</a>.По его данным, космический центр на авиабазе, которая расположена в федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Rhineland_Palatinate/" target="_blank" data-auto="true">Рейнланд-Пфальц</a>, в первую очередь будет служить "координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством". Кроме того, в будущем данный объект могут переоборудовать, превратив в командный центр по принятию оборонных мер.По информации агентства <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a>, планируется также создание "своего рода аналитического центра" НАТО, работа которого будет направлена на исследование космической деятельности. Рассматривается возможность создать экспертный центр в немецком Калькаре или во французской <a href="http://ria.ru/location_Toulouse/" target="_blank" data-auto="true">Тулузе</a>, отметило агентство.Страны НАТО в июне прошлого года утвердили первую в истории организации концепцию политики в сфере космоса. Тогда генсек альянса <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космического пространства.

https://ria.ru/20201019/nato-1580540258.html

рейнланд-пфальц

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рейнланд-пфальц, нато, германия, йенс столтенберг, в мире