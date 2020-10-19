Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/kosmos-1580567717.html
СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
Министры обороны стран-членов НАТО объявят в четверг о планах по строительству нового космического центра на расположенной в Германии авиабазе Рамштайн,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T23:54
2020-10-19T23:54
рейнланд-пфальц
нато
германия
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151782/08/1517820830_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_5a010df15461575b6d1745e7f2836d8f.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Министры обороны стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> объявят в четверг о планах по строительству нового космического центра на расположенной в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> авиабазе Рамштайн, сообщает немецкое издание <a href="https://www.sueddeutsche.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sueddeutsche Zeitung</a>.По его данным, космический центр на авиабазе, которая расположена в федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Rhineland_Palatinate/" target="_blank" data-auto="true">Рейнланд-Пфальц</a>, в первую очередь будет служить "координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством". Кроме того, в будущем данный объект могут переоборудовать, превратив в командный центр по принятию оборонных мер.По информации агентства <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a>, планируется также создание "своего рода аналитического центра" НАТО, работа которого будет направлена на исследование космической деятельности. Рассматривается возможность создать экспертный центр в немецком Калькаре или во французской <a href="http://ria.ru/location_Toulouse/" target="_blank" data-auto="true">Тулузе</a>, отметило агентство.Страны НАТО в июне прошлого года утвердили первую в истории организации концепцию политики в сфере космоса. Тогда генсек альянса <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космического пространства.
https://ria.ru/20201019/nato-1580540258.html
рейнланд-пфальц
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151782/08/1517820830_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_54deefa1f685717e4ff36e8ad7e1b8ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рейнланд-пфальц, нато, германия, йенс столтенберг, в мире

СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии

23:54 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министры обороны стран-членов НАТО объявят в четверг о планах по строительству нового космического центра на расположенной в Германии авиабазе Рамштайн, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
По его данным, космический центр на авиабазе, которая расположена в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, в первую очередь будет служить "координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством". Кроме того, в будущем данный объект могут переоборудовать, превратив в командный центр по принятию оборонных мер.
По информации агентства dpa, планируется также создание "своего рода аналитического центра" НАТО, работа которого будет направлена на исследование космической деятельности. Рассматривается возможность создать экспертный центр в немецком Калькаре или во французской Тулузе, отметило агентство.
Страны НАТО в июне прошлого года утвердили первую в истории организации концепцию политики в сфере космоса. Тогда генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космического пространства.
Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 18:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО
 
Обсудить0
Рейнланд-ПфальцНАТОГерманияЙенс СтолтенбергВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния