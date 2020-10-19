https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580471013.html

В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

Норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, сообщила телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:16

2020-10-19T13:16

2020-10-19T14:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тронхейм

норвегия

в мире

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<strong>МУРМАНСК, 19 окт — РИА Новости.</strong> Норвежские медики выявили в городе <u><a href="http://ria.ru/location_Trondheim/">Тронхейме</a></u> новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, сообщила телерадиокомпания<a href="https://www.nrk.no/" target="_blank"> NRK</a>.Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом. По мнению Расстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов. В минувшие выходные в Тронхейме зарегистрировали восемь новых больных, при этом семь из них — молодые люди старше 20 лет. Все переносят инфекцию в легкой форме.На прошлой неделе стало известно, что около тысячи человек в Тронхейме отправили на карантин: большинство из них посещали местный клуб "Маленький Лондон". Власти утверждают, что ситуация в городе находится под контролем.Всего с начала эпидемии в Норвегии коронавирусом заразились более 16,4 тысячи человек. Около двух месяцев назад суточный прирост составлял несколько десятков новых случаев. От осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончались 278 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580450197.html

https://ria.ru/20201016/dexamethasone-1580202261.html

Евгений Нестеров После быстрого выздоровления Трампа, стало окрнчательно ясно, что вирус - не природного происхождения! Границы надо закрывать: в Северной Корее вируса почему-то нет. А те, кто одной ногой за кордом, пусть решают, где их Родина!!! Трое суток на сборы... 124

Serge Khon По поводу всей этой пандемии я вот что скажу. Сегодня 10 тыс. выявленных условных больных на всю великую Россию, и мы надеваем маски, уходим на "удаленку", столбики рисуем, а когда появился новый вирус гриппа H1N1 "Гонконг", максимальная пиковая заболеваемость только в Москве была 102 тыс. обратившихся за медицинской помощью в сутки! Это были больные, которые сами обращались за медицинской помощью. У них присутствовала высокая температура, интоксикация, головная и мышечная боль, слабость и другие симптомы гриппа. Конечно, кто-то и погибал. А теперь скажите, 102 тыс. на Москву в сутки и 10 тыс. на всю Россию – сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы? Николай Филатов, эпидемиолог, заместитель директора НИИ им. Мечникова, вирусолог, бывший главный санитарный врач Москвы 110

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тронхейм

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тронхейм, норвегия, в мире