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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580460899.html
В Минздраве рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19
Стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно ждать примерно через две недели, вводимые меры дают результат с отставанием, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:33
2020-10-19T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно ждать примерно через две недели, вводимые меры дают результат с отставанием, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава РФ</a> по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Ранее в оперштабе сообщили, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 982 до 1 415 316. Наибольшее количество инфицированных выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 5376, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 686, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 466.С точки зрения развития эпидемической ситуации, как уточнил специалист, с момента ухода школьников на каникулы, а части сотрудников организаций - на удаленку прошло не так уж и много времени."Меры пока еще не нашли своего отражения в развитии эпидситуации. Чуть-чуть позже. Эффект от введенных мер, он развивается с неким отставанием. Поэтому мы его еще ощутим, я думаю", - добавил Чуланов.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

12:33 19.10.2020 (обновлено: 12:41 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно ждать примерно через две недели, вводимые меры дают результат с отставанием, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Ранее в оперштабе сообщили, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 982 до 1 415 316. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве – 5376, Санкт-Петербурге – 686, Подмосковье – 466.
"Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости", - рассказал Чуланов.
С точки зрения развития эпидемической ситуации, как уточнил специалист, с момента ухода школьников на каникулы, а части сотрудников организаций - на удаленку прошло не так уж и много времени.
"Меры пока еще не нашли своего отражения в развитии эпидситуации. Чуть-чуть позже. Эффект от введенных мер, он развивается с неким отставанием. Поэтому мы его еще ощутим, я думаю", - добавил Чуланов.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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