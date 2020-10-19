https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580460899.html

В Минздраве рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

Стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно ждать примерно через две недели, вводимые меры дают результат с отставанием, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:33

2020-10-19T12:33

2020-10-19T12:41

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно ждать примерно через две недели, вводимые меры дают результат с отставанием, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава РФ</a> по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Ранее в оперштабе сообщили, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 982 до 1 415 316. Наибольшее количество инфицированных выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 5376, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 686, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 466.С точки зрения развития эпидемической ситуации, как уточнил специалист, с момента ухода школьников на каникулы, а части сотрудников организаций - на удаленку прошло не так уж и много времени."Меры пока еще не нашли своего отражения в развитии эпидситуации. Чуть-чуть позже. Эффект от введенных мер, он развивается с неким отставанием. Поэтому мы его еще ощутим, я думаю", - добавил Чуланов.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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