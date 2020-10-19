https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580435063.html

В Москве выявили 5376 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в Москве – 5376, Санкт-Петербурге – 686, Подмосковье – 466, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:46

2020-10-19T10:46

2020-10-19T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Наибольшее число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 5376, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 686, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев за сутки зарегистрированы в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> – 29, Чечне – семь, Ненецком автономном округе – четыре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/izolyatsiya-1580425749.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество