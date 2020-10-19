https://ria.ru/20201019/koreya-1580449188.html

Южная Корея планирует возобновить экскурсии на границу с КНДР

В Южной Корее планируют возобновить в ноябре экскурсии в пункт Пханмунджом на границе с КНДР, которые почти год были отменены из-за угрозы распространения... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:00

2020-10-19T20:00

2020-10-19T20:00

туристы

туризм

туризм

новости - туризм

южная корея

кндр (северная корея)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151228/53/1512285397_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_598b314b1114abc98e5913a9d01beb31.jpg

<strong>ТОКИО, 19 окт — РИА Новости.</strong> В Южной Корее планируют возобновить в ноябре экскурсии в пункт Пханмунджом на границе с КНДР, которые почти год были отменены из-за угрозы распространения африканской чумы свиней и коронавируса, сообщило южнокорейское министерство по делам национального объединения.Пханмунджом расположен на военно-демаркационной линии в центральной части демилитаризованной зоны (ДМЗ) между Югом и Севером Кореи. После Корейской войны 1950-1953 годов там проводились заседания военной комиссии по перемирию, возникали вооруженные инциденты, что не мешало властям обеих сторон водить экскурсии туристов и разного рода делегаций, чтобы продемонстрировать трагедию национального раскола.По данным министерства, 4 ноября состоится пилотный тур, а с 6 ноября такие мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Заявки будут приниматься через интернет с 20 октября.Вначале численность тургрупп будет сокращенной с учетом противоэпидемических мер, но в будущем, по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса, число посетителей увеличится.Как сообщается на сайте министерства по делам национального объединения, посвященном посещению ДМЗ, в день достопримечательность смогут увидеть две группы по 40 человек.

https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html

южная корея

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, туризм, новости - туризм, южная корея, кндр (северная корея), сша