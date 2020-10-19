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https://ria.ru/20201019/koreya-1580449188.html
Южная Корея планирует возобновить экскурсии на границу с КНДР
В Южной Корее планируют возобновить в ноябре экскурсии в пункт Пханмунджом на границе с КНДР, которые почти год были отменены из-за угрозы распространения... РИА Новости, 19.10.2020
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новости - туризм
южная корея
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<strong>ТОКИО, 19 окт — РИА Новости.</strong> В Южной Корее планируют возобновить в ноябре экскурсии в пункт Пханмунджом на границе с КНДР, которые почти год были отменены из-за угрозы распространения африканской чумы свиней и коронавируса, сообщило южнокорейское министерство по делам национального объединения.Пханмунджом расположен на военно-демаркационной линии в центральной части демилитаризованной зоны (ДМЗ) между Югом и Севером Кореи. После Корейской войны 1950-1953 годов там проводились заседания военной комиссии по перемирию, возникали вооруженные инциденты, что не мешало властям обеих сторон водить экскурсии туристов и разного рода делегаций, чтобы продемонстрировать трагедию национального раскола.По данным министерства, 4 ноября состоится пилотный тур, а с 6 ноября такие мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Заявки будут приниматься через интернет с 20 октября.Вначале численность тургрупп будет сокращенной с учетом противоэпидемических мер, но в будущем, по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса, число посетителей увеличится.Как сообщается на сайте министерства по делам национального объединения, посвященном посещению ДМЗ, в день достопримечательность смогут увидеть две группы по 40 человек.
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южная корея
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туристы, туризм, новости - туризм, южная корея, кндр (северная корея), сша

Южная Корея планирует возобновить экскурсии на границу с КНДР

20:00 19.10.2020
 
© AP Photo / Korea PoolВоеннослужащий КНДР в Пханмунджоме
Военнослужащий КНДР в Пханмунджоме - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Korea Pool
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 окт — РИА Новости. В Южной Корее планируют возобновить в ноябре экскурсии в пункт Пханмунджом на границе с КНДР, которые почти год были отменены из-за угрозы распространения африканской чумы свиней и коронавируса, сообщило южнокорейское министерство по делам национального объединения.
Пханмунджом расположен на военно-демаркационной линии в центральной части демилитаризованной зоны (ДМЗ) между Югом и Севером Кореи. После Корейской войны 1950-1953 годов там проводились заседания военной комиссии по перемирию, возникали вооруженные инциденты, что не мешало властям обеих сторон водить экскурсии туристов и разного рода делегаций, чтобы продемонстрировать трагедию национального раскола.
По данным министерства, 4 ноября состоится пилотный тур, а с 6 ноября такие мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Заявки будут приниматься через интернет с 20 октября.
Вначале численность тургрупп будет сокращенной с учетом противоэпидемических мер, но в будущем, по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса, число посетителей увеличится.
Как сообщается на сайте министерства по делам национального объединения, посвященном посещению ДМЗ, в день достопримечательность смогут увидеть две группы по 40 человек.
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