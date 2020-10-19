https://ria.ru/20201019/kompromat-1580565416.html

Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"

Член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин заявил РИА Новости в понедельник на фоне обвинений Вашингтона и Лондона России в кибератаках, что Запад... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T23:11

2020-10-19T23:11

2020-10-19T23:11

россия

фбр

обвинения россиян в кибератаках

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Член международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Dengin/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Деньгин</a> заявил РИА Новости в понедельник на фоне обвинений <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> России в кибератаках, что Запад создаёт против РФ очередной компромат.В понедельник минюст <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предъявил заочно обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. В частности было заявлено, что шестеро россиян "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> (кибератаки на энергетические сети), <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, выборов во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, Олимпиады в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества "Новичок". Утверждается, что эти лица являются сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>. Почти одновременно в МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> до их переноса. Утверждается, что среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна и к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.Спецслужбы США целенаправлено бьют в эту точку в течении последних месяцев, отметил Деньгин. В разговоре с агентством он вспомнил арест Егора Крючкова, который якобы пытался выплатить 1 миллион долларов сотруднику компании из <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невады</a> с целью внедрения вредоносного ПО в ее компьютерную сеть, заявления директора <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофера Рэя</a>, заявившего недавно, что Россия продолжает попытки повлиять на американские выборы при помощи соцсетей, и "утечки" из ФБР в местную прессу о том, что за компроматом на <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> стоит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>. "Ни одно из этих заявлений не подкреплено доказательствами, но они не нужны, их цель - информационная кампания против России в преддверии выборов", - утверждает законодатель.

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, обвинения россиян в кибератаках, кристофер рэй, вадим деньгин, совет федерации рф, главное разведывательное управление рф, джо байден, сша, в мире