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Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин заявил РИА Новости в понедельник на фоне обвинений Вашингтона и Лондона России в кибератаках, что Запад... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T23:11
2020-10-19T23:11
россия
фбр
обвинения россиян в кибератаках
кристофер рэй
вадим деньгин
совет федерации рф
главное разведывательное управление рф
джо байден
сша
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Член международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Dengin/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Деньгин</a> заявил РИА Новости в понедельник на фоне обвинений <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> России в кибератаках, что Запад создаёт против РФ очередной компромат.В понедельник минюст <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предъявил заочно обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. В частности было заявлено, что шестеро россиян "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> (кибератаки на энергетические сети), <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, выборов во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, Олимпиады в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества "Новичок". Утверждается, что эти лица являются сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>.&nbsp;Почти одновременно в МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> до их переноса. Утверждается, что среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна и к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.Спецслужбы США целенаправлено бьют в эту точку в течении последних месяцев, отметил Деньгин. В разговоре с агентством он вспомнил арест Егора Крючкова, который якобы пытался выплатить 1 миллион долларов сотруднику компании из <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невады</a> с целью внедрения вредоносного ПО в ее компьютерную сеть, заявления директора <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофера Рэя</a>, заявившего недавно, что Россия продолжает попытки повлиять на американские выборы при помощи соцсетей, и "утечки" из ФБР в местную прессу о том, что за компроматом на <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> стоит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>. "Ни одно из этих заявлений не подкреплено доказательствами, но они не нужны, их цель - информационная кампания против России в преддверии выборов", - утверждает законодатель.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html
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россия, фбр, обвинения россиян в кибератаках, кристофер рэй, вадим деньгин, совет федерации рф, главное разведывательное управление рф, джо байден, сша, в мире

Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"

23:11 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВадим Деньгин
Вадим Деньгин - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин заявил РИА Новости в понедельник на фоне обвинений Вашингтона и Лондона России в кибератаках, что Запад создаёт против РФ очередной компромат.
В понедельник минюст США предъявил заочно обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. В частности было заявлено, что шестеро россиян "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении Украины (кибератаки на энергетические сети), Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества "Новичок". Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ
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Почти одновременно в МИД Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса. Утверждается, что среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна и к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.

"Вокруг России в настоящее время намеренно создаются очаги дестабилизации и напряженности. Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, возобновление армяно-азербайджанского конфликта, волнения в Киргизии. Все это звенья одной цепи. И ещё одна извечная благодатная почва для пиара - хакерская атака группой граждан из России", - заявил сенатор.

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Спецслужбы США целенаправлено бьют в эту точку в течении последних месяцев, отметил Деньгин. В разговоре с агентством он вспомнил арест Егора Крючкова, который якобы пытался выплатить 1 миллион долларов сотруднику компании из Невады с целью внедрения вредоносного ПО в ее компьютерную сеть, заявления директора ФБР Кристофера Рэя, заявившего недавно, что Россия продолжает попытки повлиять на американские выборы при помощи соцсетей, и "утечки" из ФБР в местную прессу о том, что за компроматом на Джо Байдена стоит Москва. "Ни одно из этих заявлений не подкреплено доказательствами, но они не нужны, их цель - информационная кампания против России в преддверии выборов", - утверждает законодатель.

"Теперь новый повод - арест шести россиян по обвинению в кибератаках. Для устрашения собственных граждан заявляется о причастности представителей российских спецслужб. Можно всё это подытожить - в данной ситуации мы наблюдаем не иначе, как создание очередного эпизода малобюджетного сериала про Россию, который будет выпущен вскоре в массовый прокат", - заключил парламентарий.

© Фото : Department of JusticeФотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году
Фотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Department of Justice
Фотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году
 
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РоссияФБРОбвинения россиян в кибератакахКристофер РэйВадим ДеньгинСовет Федерации РФГлавное разведывательное управление РФДжо БайденСШАВ мире
 
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