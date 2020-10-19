Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин заявил РИА Новости в понедельник на фоне обвинений Вашингтона и Лондона России в кибератаках, что Запад создаёт против РФ очередной компромат.
В понедельник минюст США предъявил заочно обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. В частности было заявлено, что шестеро россиян "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении Украины (кибератаки на энергетические сети), Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества "Новичок". Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ.
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Почти одновременно в МИД Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса. Утверждается, что среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна и к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.
"Вокруг России в настоящее время намеренно создаются очаги дестабилизации и напряженности. Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, возобновление армяно-азербайджанского конфликта, волнения в Киргизии. Все это звенья одной цепи. И ещё одна извечная благодатная почва для пиара - хакерская атака группой граждан из России", - заявил сенатор.
Спецслужбы США целенаправлено бьют в эту точку в течении последних месяцев, отметил Деньгин. В разговоре с агентством он вспомнил арест Егора Крючкова, который якобы пытался выплатить 1 миллион долларов сотруднику компании из Невады с целью внедрения вредоносного ПО в ее компьютерную сеть, заявления директора ФБР Кристофера Рэя, заявившего недавно, что Россия продолжает попытки повлиять на американские выборы при помощи соцсетей, и "утечки" из ФБР в местную прессу о том, что за компроматом на Джо Байдена стоит Москва. "Ни одно из этих заявлений не подкреплено доказательствами, но они не нужны, их цель - информационная кампания против России в преддверии выборов", - утверждает законодатель.
"Теперь новый повод - арест шести россиян по обвинению в кибератаках. Для устрашения собственных граждан заявляется о причастности представителей российских спецслужб. Можно всё это подытожить - в данной ситуации мы наблюдаем не иначе, как создание очередного эпизода малобюджетного сериала про Россию, который будет выпущен вскоре в массовый прокат", - заключил парламентарий.
© Фото : Department of JusticeФотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году
© Фото : Department of Justice
Фотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году