https://ria.ru/20201019/kolbasa-1580411457.html
На Украине потребовали декоммунизировать колбасу
Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T07:00
2020-10-19T07:00
2020-10-19T08:33
ситуация на украине
украинский институт национальной памяти
telegram (приложение)
харьков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskijj_institut_nacionalnojj_pamjati/" target="_blank" data-auto="true">Украинский институт национальной памяти</a> поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат. Ответ на обращение опубликован в <a href="https://t.me/DecommunizeUkraine/988" target="_blank">Telegram-канале "Декомунізація. Україна"</a>.Авторов обращения возмутило название колбасы — "Радянська" ("Советская"). Институт национальной памяти заявил, что рекомендует мясокомбинату переименовать продукцию, однако отметил, что у него нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить предприятие сделать это.С мая 2015 года на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.
https://ria.ru/20200127/1563841564.html
Джонни Пупкин
Ну сейчас колбасу переименуют и заживут наконец-то сыто и богато )))))
82
skalin26
ну на украине понравилось бы название нацистская колбаса..
48
14
харьков
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, украинский институт национальной памяти, telegram (приложение), харьков, украина, в мире