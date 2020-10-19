https://ria.ru/20201019/kolbasa-1580411457.html

На Украине потребовали декоммунизировать колбасу

Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T07:00

2020-10-19T07:00

2020-10-19T08:33

ситуация на украине

украинский институт национальной памяти

telegram (приложение)

харьков

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskijj_institut_nacionalnojj_pamjati/" target="_blank" data-auto="true">Украинский институт национальной памяти</a> поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат. Ответ на обращение опубликован в <a href="https://t.me/DecommunizeUkraine/988" target="_blank">Telegram-канале "Декомунізація. Україна"</a>.Авторов обращения возмутило название колбасы — "Радянська" ("Советская"). Институт национальной памяти заявил, что рекомендует мясокомбинату переименовать продукцию, однако отметил, что у него нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить предприятие сделать это.С мая 2015 года на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.

https://ria.ru/20200127/1563841564.html

Джонни Пупкин Ну сейчас колбасу переименуют и заживут наконец-то сыто и богато ))))) 82

skalin26 ну на украине понравилось бы название нацистская колбаса.. 48

14

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украинский институт национальной памяти, telegram (приложение), харьков, украина, в мире