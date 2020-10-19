Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/kolbasa-1580411457.html
На Украине потребовали декоммунизировать колбасу
Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T07:00
2020-10-19T08:33
ситуация на украине
украинский институт национальной памяти
telegram (приложение)
харьков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/94/1562919467_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_16b3655528a1c5d671aeb041b2e2a40b.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskijj_institut_nacionalnojj_pamjati/" target="_blank" data-auto="true">Украинский институт национальной памяти</a> поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат. Ответ на обращение опубликован в <a href="https://t.me/DecommunizeUkraine/988" target="_blank">Telegram-канале "Декомунізація. Україна"</a>.Авторов обращения возмутило название колбасы — "Радянська" ("Советская"). Институт национальной памяти заявил, что рекомендует мясокомбинату переименовать продукцию, однако отметил, что у него нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить предприятие сделать это.С мая 2015 года на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.
https://ria.ru/20200127/1563841564.html
Ну сейчас колбасу переименуют и заживут наконец-то сыто и богато )))))
82
ну на украине понравилось бы название нацистская колбаса..
48
14
харьков
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156291/94/1562919467_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_adac152e308409fc0822de20712191f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, украинский институт национальной памяти, telegram (приложение), харьков, украина, в мире

На Украине потребовали декоммунизировать колбасу

07:00 19.10.2020 (обновлено: 08:33 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКолбаса
Колбаса - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат. Ответ на обращение опубликован в Telegram-канале "Декомунізація. Україна".
Авторов обращения возмутило название колбасы — "Радянська" ("Советская").
Институт национальной памяти заявил, что рекомендует мясокомбинату переименовать продукцию, однако отметил, что у него нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить предприятие сделать это.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
27 января, 08:00
"Битва ЛГБТ с националистами". Чему научат украинских школьников
 
Обсудить14
Ситуация на УкраинеУкраинский институт национальной памятиTelegram (приложение)ХарьковУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Москва — одна из первых по числу тестов в мире, заявил Собянин
09:35Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
09:33Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
09:26СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
09:22В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
09:20В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
09:19Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
09:18В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье
09:17В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
09:16Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль
09:14Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
09:10Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве
09:07В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
09:05На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
09:04Умер писатель Владимир Шпаков
09:01Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:00Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
08:59Все школы Забайкалья переводят на удаленку
08:58В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона
08:56Эксперт "Сколково" рассказал, как вырастить из стартапа мирового лидера
Лента новостейМолния