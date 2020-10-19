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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580560077.html
В НКР рассказали о боях на севере и юге Карабаха
Бои на севере и юге Карабаха продолжились в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:57
2020-10-19T21:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Бои на севере и юге Карабаха продолжились в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян."На севере сегодня враг понес значительные потери в живой силе, а на юге продолжались ожесточенные бои", - сказал Погосян, которого цитирует информационный центр "Арцах".Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 0.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее, уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В НКР рассказали о боях на севере и юге Карабаха

21:57 19.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
Военнослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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СТЕПАНАКЕРТ, 19 окт – РИА Новости. Бои на севере и юге Карабаха продолжились в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
"На севере сегодня враг понес значительные потери в живой силе, а на юге продолжались ожесточенные бои", - сказал Погосян, которого цитирует информационный центр "Арцах".
Женщины в подвале своего дома в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 14:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 0.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее, уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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