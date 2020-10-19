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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580506732.html
Азербайджан заявил о четырех пострадавших при обстреле Агдамского района
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что не менее четырех человек пострадали в понедельник в результате обстрелов Агдамского района Азербайджана армянскими... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:11
2020-10-19T16:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
генпрокуратура азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 19 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что не менее четырех человек пострадали в понедельник в результате обстрелов Агдамского района <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> армянскими вооруженными силами.Согласно сообщению пресс-службы, армянские ВС, обстреливают различные села Агдамского района ракетами и тяжелой артиллерией.В результате артобстрела села Бановшелер, как сообщается, пострадали 65-летняя Шамама Гулиева, 44-летняя Майя Гулиева, а также корреспондент телеканала AzTV Анар Гасанов."Также в селе Пашабейли в результате попадания снаряда пострадала Чичек Мяхияддинли, она госпитализирована. Сотрудники генпрокуратуры проводят все следственные мероприятия, возможные в данных условиях", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
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нагорный карабах
азербайджан
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генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о четырех пострадавших при обстреле Агдамского района

16:11 19.10.2020 (обновлено: 16:32 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 19 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что не менее четырех человек пострадали в понедельник в результате обстрелов Агдамского района Азербайджана армянскими вооруженными силами.
Согласно сообщению пресс-службы, армянские ВС, обстреливают различные села Агдамского района ракетами и тяжелой артиллерией.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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В результате артобстрела села Бановшелер, как сообщается, пострадали 65-летняя Шамама Гулиева, 44-летняя Майя Гулиева, а также корреспондент телеканала AzTV Анар Гасанов.
"Также в селе Пашабейли в результате попадания снаряда пострадала Чичек Мяхияддинли, она госпитализирована. Сотрудники генпрокуратуры проводят все следственные мероприятия, возможные в данных условиях", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГенпрокуратура АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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