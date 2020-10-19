Азербайджан заявил о четырех пострадавших при обстреле Агдамского района
16:11 19.10.2020 (обновлено: 16:32 19.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе
БАКУ, 19 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что не менее четырех человек пострадали в понедельник в результате обстрелов Агдамского района Азербайджана армянскими вооруженными силами.
Согласно сообщению пресс-службы, армянские ВС, обстреливают различные села Агдамского района ракетами и тяжелой артиллерией.
В результате артобстрела села Бановшелер, как сообщается, пострадали 65-летняя Шамама Гулиева, 44-летняя Майя Гулиева, а также корреспондент телеканала AzTV Анар Гасанов.
"Также в селе Пашабейли в результате попадания снаряда пострадала Чичек Мяхияддинли, она госпитализирована. Сотрудники генпрокуратуры проводят все следственные мероприятия, возможные в данных условиях", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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