https://ria.ru/20201019/karabakh-1580464263.html

Сто женщин записались в отряд для отправки в Карабах, заявили в Армении

Сто женщин записались в созданный в Армении отряд, выразив желание отправиться на передовую, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении Арцрун... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:49

2020-10-19T12:49

2020-10-19T14:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Сто женщин записались в созданный в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> отряд, выразив желание отправиться на передовую, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.Ранее Хлгатян сообщила в <a href="https://www.facebook.com/arcrun?fref=nf" target="_blank">Facebook,</a> что инициативная группа, в которую она входит, попросила правительство включить их "в ряды защитников родины". По ее словам, в отряд могут вступить женщины и девушки в возрасте старше 21 года с определенной физической подготовкой, предпочтение будет отдано заявительницам, владеющим оружием и соответствующими навыками.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

Aнри A. В интернете читал что порноактриса Ким Кардашьян обьявила что создает полк имени Ким Кардашьяна. И обьявила сбор. 19

vad-1227 Теперь если, что то пойдет не так, можно все на баб свалить... 19

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нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире