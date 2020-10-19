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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580464263.html
Сто женщин записались в отряд для отправки в Карабах, заявили в Армении
Сто женщин записались в созданный в Армении отряд, выразив желание отправиться на передовую, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении Арцрун... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:49
2020-10-19T14:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Сто женщин записались в созданный в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> отряд, выразив желание отправиться на передовую, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.Ранее Хлгатян сообщила в <a href="https://www.facebook.com/arcrun?fref=nf" target="_blank">Facebook,</a> что инициативная группа, в которую она входит, попросила правительство включить их "в ряды защитников родины". По ее словам, в отряд могут вступить женщины и девушки в возрасте старше 21 года с определенной физической подготовкой, предпочтение будет отдано заявительницам, владеющим оружием и соответствующими навыками.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
В интернете читал что порноактриса Ким Кардашьян обьявила что создает полк имени Ким Кардашьяна. И обьявила сбор.
19
Теперь если, что то пойдет не так, можно все на баб свалить...
19
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нагорно-карабахская республика
сша
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минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Сто женщин записались в отряд для отправки в Карабах, заявили в Армении

12:49 19.10.2020 (обновлено: 14:38 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители Гянджи у разрушенных после обстрела домов
Жители Гянджи у разрушенных после обстрела домов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости. Сто женщин записались в созданный в Армении отряд, выразив желание отправиться на передовую, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Наре Сюни и Наре Хлгатян сформировали женский отряд, уже записались 100 человек", - написал Ованнисян в Facebook.

Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Ранее Хлгатян сообщила в Facebook, что инициативная группа, в которую она входит, попросила правительство включить их "в ряды защитников родины". По ее словам, в отряд могут вступить женщины и девушки в возрасте старше 21 года с определенной физической подготовкой, предпочтение будет отдано заявительницам, владеющим оружием и соответствующими навыками.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

Женщины в подвале своего дома в Степанакерте
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Тяжелые бои идут на южном направлении.

Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

Люди молятся в храме в Степанакерте
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

Мужчина в своем доме, поврежденном в результате ракетного обстрела селения Шош
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

Жители Степанакерта скрываются от обстрелов города в нижней части храма
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

Жители Гянджи у разрушенных после обстрела домов
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

Жительница Гянджи в разрушенном после обстрела доме
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

Жители Гянджи в разрушенном после обстрела доме
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

Дом в Гяндже, разрушенный после обстрела
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

Женщина возле разбитых витрин магазина в результате ракетного обстрела города Гянджа
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

Дом, поврежденный в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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