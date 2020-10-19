https://ria.ru/20201019/karabakh-1580436385.html

Источник рассказал об отправке в Карабах новой группы боевиков из Сирии

В пятницу в Нагорный Карабах направили более тысячи боевиков из Сирии, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:50

2020-10-19T10:50

2020-10-19T18:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В пятницу в <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорный Карабах</a></u> направили более тысячи боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, заявил РИА Новости источник.Ранее сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью агентству заявил, что <u><a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a></u> использует в регионе террористов из Сирии и других стран для помощи Баку. <u><a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкара</a></u> это категорически отвергает.Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также сообщал, что в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

Анатолий Волков Судя по всему Алиев Эрдогану чем-то не угодил, что так его подставляет. 187

Андрей Дашков Нужно Асаду зачищать Идлиб пока идёт отток боевиков.. 148

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, сирия, в мире