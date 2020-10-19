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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580436385.html
Источник рассказал об отправке в Карабах новой группы боевиков из Сирии
В пятницу в Нагорный Карабах направили более тысячи боевиков из Сирии, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:50
2020-10-19T18:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В пятницу в <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорный Карабах</a></u> направили более тысячи боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, заявил РИА Новости источник.Ранее сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью агентству заявил, что <u><a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a></u> использует в регионе террористов из Сирии и других стран для помощи Баку. <u><a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкара</a></u> это категорически отвергает.Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также сообщал, что в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
Судя по всему Алиев Эрдогану чем-то не угодил, что так его подставляет.
187
Нужно Асаду зачищать Идлиб пока идёт отток боевиков..
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сирия
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, сирия, в мире

Источник рассказал об отправке в Карабах новой группы боевиков из Сирии

10:50 19.10.2020 (обновлено: 18:08 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСгоревшие автомобили у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
Сгоревшие автомобили у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В пятницу в Нагорный Карабах направили более тысячи боевиков из Сирии, заявил РИА Новости источник.

"И готовится отправка еще одной партии в ближайшие дни", — добавил он.

Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 08:00
"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
Ранее сирийский лидер Башар Асад в интервью агентству заявил, что Турция использует в регионе террористов из Сирии и других стран для помощи Баку. Анкара это категорически отвергает.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также сообщал, что в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСирияВ мире
 
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