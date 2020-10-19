В Баку заявили, что взяли под контроль ряд населенных пунктов в Карабахе
07:16 19.10.2020 (обновлено: 07:36 19.10.2020)
© аккаунт Ильхама Алиева в TwitterВоеннослужащие Азербайджана у Худаферинского моста на линии соприкосновения в Карабахе. Стоп-кадр видео
БАКУ, 19 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в понедельник о переходе под контроль азербайджанской армии ряда населённых пунктов в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе.
"Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Солтанлы, Амирванлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджылы, Гойарчинвейселли, Ниязгуллар, Кечел Меммедли, Шахвелли, Гаджи Исмайыллы, Исаглы Джабраильского района", - написал глава государства в Twitter.
Вчера, 09:09Нагорный Карабах: покалеченные судьбыВоенный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. "Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли", – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране.
Алиев заявил, что Армения грубо нарушила режим гуманитарного перемирия. "После 00:02 18 октября вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованное временное прекращения огня, обстреляли населённые пункты и боевые позиции Азербайджана из тяжёлой артиллерии", - написал глава государства.
Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.