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"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
Фанатичные, вооруженные до зубов, мотивированные и подготовленные — то, что сирийские боевики участвуют в новой карабахской войне, подтвердили сразу несколько... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:00
2020-10-19T08:10
армен саркисян
джабхат ан-нусра
халифа хафтар
ильхам алиев
баку
азербайджан
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Фанатичные, вооруженные до зубов, мотивированные и подготовленные — то, что сирийские боевики участвуют в новой карабахской войне, подтвердили сразу несколько высокопоставленных источников. Как сообщила на днях американская The Wall Street Journal, экстремистов перебрасывают в зону конфликта группами примерно по сто человек. Хорошо платят. РИА Новости попыталось разобраться, как все организовано и что это за люди. Арабы на видеоПо словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, в Нагорном Карабахе действуют тысячи радикалов. Это боевики международных террористических организаций "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза"*, "Султан Мурад",* а также нескольких курдских группировок.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 радикалов перебросили из Сирии в Баку через турецкий Газиантеп. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что его армия услугами наемников не пользуется. Но многочисленные ролики в Сети говорят об обратном. Азербайджанские военные не публикуют видео со своих позиций, но сирийские боевики не скромничают. Так, автор одного из роликов идет вдоль земляной насыпи мимо трупов армянских солдат и на чистом арабском называет их "свиньями", перемежая комментарии возгласами "Аллах акбар!". На другом видео группа одетых в разномастный камуфляж боевиков ведет огонь из личного стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, установленного в кузове пикапа. Гантраки — излюбленное оружие сирийских террористов. Не оставляют сомнений в их национальной принадлежности и отчетливо слышные приказы на арабском языке. "В Нагорном Карабахе действует до пяти тысяч боевиков, — рассказывает РИА Новости журналист-международник и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума. — В основном из так называемой Сирийской национальной армии, которая базируется в Идлибе. Это достаточно разношерстное формирование из множества группировок. Например, в СНА есть "дивизия "Аль-Хамза". Именно боевики этой банды фигурировали на первом достоверном видео, доказывающем их участие в карабахском конфликте. Там они прямо обозначали принадлежность к группировке и призывали "коллег" поспешить в Азербайджан. Специалисты определили геолокацию съемки — азербайджанский город Горадиз".Эксперт уверен: боевики "Аль-Хамзы" прибыли в Нагорный Карабах из Ливии, где они воевали против армии маршала Халифы Хафтара на стороне Переходного национального совета, поддерживаемого Турцией. Их перебросили в Азербайджан турецкие транспортные самолеты. До мест боев они добирались на автомобилях. По данным армянской стороны, непосредственно в сражениях участвуют около двух тысяч боевиков. Отсутствие тел погибших радикалов Ереван и Степанакерт объясняют тем, что экстремисты быстро забирают своих убитых и раненых с поля боя. На прошлой неделе телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию по правам человека", сообщил, что в Нагорном Карабахе уничтожили около сотни "залетных" наемников. Элита боевиковДивизия "Аль-Хамза" считается одной из самых боеспособных группировок в СНА. Ее боевики непрерывно воюют с 2013-го. С момента формирования банда пользовалась активной финансовой и материальной поддержкой США и Турции. В частности, в арсеналах "Аль-Хамзы" в Сирии немало американских противотанковых ракетных комплексов BGN-71 TOW. Главарь группировки — офицер турецкой разведки MIT Сейф Абу Бакр, который долгие годы был тайным агентом Анкары в ИГ*. Турция активно пользовалась услугами "Аль-Хамзы" и других группировок СНА в Сирии. Во время операции "Щит Евфрата" в августе 2016-го боевики "дивизии" одними из первых вошли в Джерабулус и Каркамыш на севере страны. Радикалы, наступавшие в единых боевых порядках с турецкой армией и пользовавшиеся ее воздушной и артиллерийской поддержкой, проявили крайнюю жестокость к местному курдскому населению. В 2018-м "Аль-Хамза" участвовала в турецком вторжении в Африн в рамках операции "Оливковая ветвь", а в 2019-2020 годах активно поддерживала кураторов из Анкары при наступлении в Идлибе."Аль-Хамза" располагает разветвленной сетью тренировочных лагерей, оборудованных по последнему слову техники. Командный состав обучается в двух полноценных академиях. Материальное обеспечение тоже на высшем уровне — в прошлом году они объявили о запуске производства броневиков собственной разработки в Идлибе. Даже единомышленники по СНА считают их "отморозками", способными на любое зверство по отношению к мирному населению."Пушечное мясо""Эта группировка — одна из самых воюющих в СНА, — подчеркивает Аббас Джума. — Для карабахской "командировки" отбирали боевиков с большим опытом. Карабах для них более привлекателен, чем Сирия или Ливия — платят больше и условия не такие тяжелые. Многие воспринимают эту войну как "оплачиваемый отпуск". Боевики СНА в целом и "Аль-Хамзы" в частности прекрасно вооружены, оснащены и обучены турецкими инструкторами".Эксперт признает, что Азербайджан обладает численным и технологическим преимуществом над Нагорным Карабахом и Арменией. Собственно, эту карту и разыгрывает Баку, когда отрицает сотрудничество с боевиками: "Зачем нам наемники, если у нас своя хорошая армия?" Однако у сирийцев большой боевой опыт. Они идут в авангарде, решают самые трудные задачи, выполняют грязную работу. По сути, они — пушечное мясо, которое не жалко. Для населения гибель "залетных" боевиков, не имеющих к Азербайджану никакого отношения, ничего не значит, в отличие от вереницы гробов с солдатами регулярной армии. Впрочем, и для этих матерых головорезов война в Нагорном Карабахе не стала легкой прогулкой. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, потери среди сирийских боевиков растут очень быстро и около 200 радикалов уже просятся домой. По всей видимости, "оплачиваемый отпуск" не задался.Встречные обвиненияАзербайджанские власти и Турция категорически отрицают участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Баку и, в свою очередь, обвиняют Ереван в привлечении боевиков на свою сторону. Так, посол Анкары в США Сердар Кылыч еще в первую неделю конфликта заявил, что за армян воюют иракские курды."В зоне боев на Южном Кавказе действительно есть наемники и террористы, но они сражаются на стороне Dооруженных сил Армении, — цитирует дипломата турецкое агентство Анадолу. — Речь идет о боевиках террористической организации "Курдская рабочая партия". Есть четкие доказательства переправки террористов КРП с севера Ирака в Армению".Посол назвал вымыслом информацию о том, что Турция перебрасывает в Азербайджан боевиков из Сирии. "Анкара не отправляла в зону конфликта сирийских наемников и не финансирует их", — подчеркнул дипломат.Ранее служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что в радиоэфире общались "террористы, связанные с "Курдской рабочей партией". Президент Армен Саркисян, в свою очередь, категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув, что в его стране проживают курды и езиды, но они — граждане Армении. <em>*Запрещенные в России террористические организации.</em>
https://ria.ru/20201015/boeviki-1580002962.html
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580051674.html
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армен саркисян, джабхат ан-нусра, халифа хафтар, ильхам алиев, баку, азербайджан, безопасность

"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах

08:00 19.10.2020 (обновлено: 08:10 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Фанатичные, вооруженные до зубов, мотивированные и подготовленные — то, что сирийские боевики участвуют в новой карабахской войне, подтвердили сразу несколько высокопоставленных источников. Как сообщила на днях американская The Wall Street Journal, экстремистов перебрасывают в зону конфликта группами примерно по сто человек. Хорошо платят. РИА Новости попыталось разобраться, как все организовано и что это за люди.

Арабы на видео

По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, в Нагорном Карабахе действуют тысячи радикалов. Это боевики международных террористических организаций "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза"*, "Султан Мурад",* а также нескольких курдских группировок.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 радикалов перебросили из Сирии в Баку через турецкий Газиантеп. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что его армия услугами наемников не пользуется. Но многочисленные ролики в Сети говорят об обратном.
Азербайджанские военные не публикуют видео со своих позиций, но сирийские боевики не скромничают. Так, автор одного из роликов идет вдоль земляной насыпи мимо трупов армянских солдат и на чистом арабском называет их "свиньями", перемежая комментарии возгласами "Аллах акбар!". На другом видео группа одетых в разномастный камуфляж боевиков ведет огонь из личного стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, установленного в кузове пикапа. Гантраки — излюбленное оружие сирийских террористов. Не оставляют сомнений в их национальной принадлежности и отчетливо слышные приказы на арабском языке.
"В Нагорном Карабахе действует до пяти тысяч боевиков, — рассказывает РИА Новости журналист-международник и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума. — В основном из так называемой Сирийской национальной армии, которая базируется в Идлибе. Это достаточно разношерстное формирование из множества группировок. Например, в СНА есть "дивизия "Аль-Хамза". Именно боевики этой банды фигурировали на первом достоверном видео, доказывающем их участие в карабахском конфликте. Там они прямо обозначали принадлежность к группировке и призывали "коллег" поспешить в Азербайджан. Специалисты определили геолокацию съемки — азербайджанский город Горадиз".
Эксперт уверен: боевики "Аль-Хамзы" прибыли в Нагорный Карабах из Ливии, где они воевали против армии маршала Халифы Хафтара на стороне Переходного национального совета, поддерживаемого Турцией. Их перебросили в Азербайджан турецкие транспортные самолеты. До мест боев они добирались на автомобилях. По данным армянской стороны, непосредственно в сражениях участвуют около двух тысяч боевиков. Отсутствие тел погибших радикалов Ереван и Степанакерт объясняют тем, что экстремисты быстро забирают своих убитых и раненых с поля боя. На прошлой неделе телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию по правам человека", сообщил, что в Нагорном Карабахе уничтожили около сотни "залетных" наемников.

Элита боевиков

Дивизия "Аль-Хамза" считается одной из самых боеспособных группировок в СНА. Ее боевики непрерывно воюют с 2013-го. С момента формирования банда пользовалась активной финансовой и материальной поддержкой США и Турции. В частности, в арсеналах "Аль-Хамзы" в Сирии немало американских противотанковых ракетных комплексов BGN-71 TOW. Главарь группировки — офицер турецкой разведки MIT Сейф Абу Бакр, который долгие годы был тайным агентом Анкары в ИГ*.
© AFP 2020 / Nazeer al-KhatibТурецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Октябрь 2016
Турецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию Щит Евфрата. Октябрь 2016 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AFP 2020 / Nazeer al-Khatib
Турецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Октябрь 2016
Турция активно пользовалась услугами "Аль-Хамзы" и других группировок СНА в Сирии. Во время операции "Щит Евфрата" в августе 2016-го боевики "дивизии" одними из первых вошли в Джерабулус и Каркамыш на севере страны. Радикалы, наступавшие в единых боевых порядках с турецкой армией и пользовавшиеся ее воздушной и артиллерийской поддержкой, проявили крайнюю жестокость к местному курдскому населению. В 2018-м "Аль-Хамза" участвовала в турецком вторжении в Африн в рамках операции "Оливковая ветвь", а в 2019-2020 годах активно поддерживала кураторов из Анкары при наступлении в Идлибе.
"Аль-Хамза" располагает разветвленной сетью тренировочных лагерей, оборудованных по последнему слову техники. Командный состав обучается в двух полноценных академиях. Материальное обеспечение тоже на высшем уровне — в прошлом году они объявили о запуске производства броневиков собственной разработки в Идлибе. Даже единомышленники по СНА считают их "отморозками", способными на любое зверство по отношению к мирному населению.

"Пушечное мясо"

"Эта группировка — одна из самых воюющих в СНА, — подчеркивает Аббас Джума. — Для карабахской "командировки" отбирали боевиков с большим опытом. Карабах для них более привлекателен, чем Сирия или Ливия — платят больше и условия не такие тяжелые. Многие воспринимают эту войну как "оплачиваемый отпуск". Боевики СНА в целом и "Аль-Хамзы" в частности прекрасно вооружены, оснащены и обучены турецкими инструкторами".
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия
Эксперт признает, что Азербайджан обладает численным и технологическим преимуществом над Нагорным Карабахом и Арменией. Собственно, эту карту и разыгрывает Баку, когда отрицает сотрудничество с боевиками: "Зачем нам наемники, если у нас своя хорошая армия?" Однако у сирийцев большой боевой опыт. Они идут в авангарде, решают самые трудные задачи, выполняют грязную работу. По сути, они — пушечное мясо, которое не жалко. Для населения гибель "залетных" боевиков, не имеющих к Азербайджану никакого отношения, ничего не значит, в отличие от вереницы гробов с солдатами регулярной армии.
Впрочем, и для этих матерых головорезов война в Нагорном Карабахе не стала легкой прогулкой. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, потери среди сирийских боевиков растут очень быстро и около 200 радикалов уже просятся домой. По всей видимости, "оплачиваемый отпуск" не задался.

Встречные обвинения

Азербайджанские власти и Турция категорически отрицают участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Баку и, в свою очередь, обвиняют Ереван в привлечении боевиков на свою сторону. Так, посол Анкары в США Сердар Кылыч еще в первую неделю конфликта заявил, что за армян воюют иракские курды.
"В зоне боев на Южном Кавказе действительно есть наемники и террористы, но они сражаются на стороне Dооруженных сил Армении, — цитирует дипломата турецкое агентство Анадолу. — Речь идет о боевиках террористической организации "Курдская рабочая партия". Есть четкие доказательства переправки террористов КРП с севера Ирака в Армению".
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 07:41Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенных пунктов в Карабахе
Посол назвал вымыслом информацию о том, что Турция перебрасывает в Азербайджан боевиков из Сирии. "Анкара не отправляла в зону конфликта сирийских наемников и не финансирует их", — подчеркнул дипломат.
Ранее служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что в радиоэфире общались "террористы, связанные с "Курдской рабочей партией". Президент Армен Саркисян, в свою очередь, категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув, что в его стране проживают курды и езиды, но они — граждане Армении.
*Запрещенные в России террористические организации.
 
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Армен СаркисянДжабхат ан-НусраХалифа ХафтарИльхам АлиевБакуАзербайджанБезопасность
 
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