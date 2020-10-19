https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах

Фанатичные, вооруженные до зубов, мотивированные и подготовленные — то, что сирийские боевики участвуют в новой карабахской войне, подтвердили сразу несколько... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:10

армен саркисян

джабхат ан-нусра

халифа хафтар

ильхам алиев

баку

азербайджан

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Фанатичные, вооруженные до зубов, мотивированные и подготовленные — то, что сирийские боевики участвуют в новой карабахской войне, подтвердили сразу несколько высокопоставленных источников. Как сообщила на днях американская The Wall Street Journal, экстремистов перебрасывают в зону конфликта группами примерно по сто человек. Хорошо платят. РИА Новости попыталось разобраться, как все организовано и что это за люди. Арабы на видеоПо словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, в Нагорном Карабахе действуют тысячи радикалов. Это боевики международных террористических организаций "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза"*, "Султан Мурад",* а также нескольких курдских группировок.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 радикалов перебросили из Сирии в Баку через турецкий Газиантеп. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что его армия услугами наемников не пользуется. Но многочисленные ролики в Сети говорят об обратном. Азербайджанские военные не публикуют видео со своих позиций, но сирийские боевики не скромничают. Так, автор одного из роликов идет вдоль земляной насыпи мимо трупов армянских солдат и на чистом арабском называет их "свиньями", перемежая комментарии возгласами "Аллах акбар!". На другом видео группа одетых в разномастный камуфляж боевиков ведет огонь из личного стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, установленного в кузове пикапа. Гантраки — излюбленное оружие сирийских террористов. Не оставляют сомнений в их национальной принадлежности и отчетливо слышные приказы на арабском языке. "В Нагорном Карабахе действует до пяти тысяч боевиков, — рассказывает РИА Новости журналист-международник и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума. — В основном из так называемой Сирийской национальной армии, которая базируется в Идлибе. Это достаточно разношерстное формирование из множества группировок. Например, в СНА есть "дивизия "Аль-Хамза". Именно боевики этой банды фигурировали на первом достоверном видео, доказывающем их участие в карабахском конфликте. Там они прямо обозначали принадлежность к группировке и призывали "коллег" поспешить в Азербайджан. Специалисты определили геолокацию съемки — азербайджанский город Горадиз".Эксперт уверен: боевики "Аль-Хамзы" прибыли в Нагорный Карабах из Ливии, где они воевали против армии маршала Халифы Хафтара на стороне Переходного национального совета, поддерживаемого Турцией. Их перебросили в Азербайджан турецкие транспортные самолеты. До мест боев они добирались на автомобилях. По данным армянской стороны, непосредственно в сражениях участвуют около двух тысяч боевиков. Отсутствие тел погибших радикалов Ереван и Степанакерт объясняют тем, что экстремисты быстро забирают своих убитых и раненых с поля боя. На прошлой неделе телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию по правам человека", сообщил, что в Нагорном Карабахе уничтожили около сотни "залетных" наемников. Элита боевиковДивизия "Аль-Хамза" считается одной из самых боеспособных группировок в СНА. Ее боевики непрерывно воюют с 2013-го. С момента формирования банда пользовалась активной финансовой и материальной поддержкой США и Турции. В частности, в арсеналах "Аль-Хамзы" в Сирии немало американских противотанковых ракетных комплексов BGN-71 TOW. Главарь группировки — офицер турецкой разведки MIT Сейф Абу Бакр, который долгие годы был тайным агентом Анкары в ИГ*. Турция активно пользовалась услугами "Аль-Хамзы" и других группировок СНА в Сирии. Во время операции "Щит Евфрата" в августе 2016-го боевики "дивизии" одними из первых вошли в Джерабулус и Каркамыш на севере страны. Радикалы, наступавшие в единых боевых порядках с турецкой армией и пользовавшиеся ее воздушной и артиллерийской поддержкой, проявили крайнюю жестокость к местному курдскому населению. В 2018-м "Аль-Хамза" участвовала в турецком вторжении в Африн в рамках операции "Оливковая ветвь", а в 2019-2020 годах активно поддерживала кураторов из Анкары при наступлении в Идлибе."Аль-Хамза" располагает разветвленной сетью тренировочных лагерей, оборудованных по последнему слову техники. Командный состав обучается в двух полноценных академиях. Материальное обеспечение тоже на высшем уровне — в прошлом году они объявили о запуске производства броневиков собственной разработки в Идлибе. Даже единомышленники по СНА считают их "отморозками", способными на любое зверство по отношению к мирному населению."Пушечное мясо""Эта группировка — одна из самых воюющих в СНА, — подчеркивает Аббас Джума. — Для карабахской "командировки" отбирали боевиков с большим опытом. Карабах для них более привлекателен, чем Сирия или Ливия — платят больше и условия не такие тяжелые. Многие воспринимают эту войну как "оплачиваемый отпуск". Боевики СНА в целом и "Аль-Хамзы" в частности прекрасно вооружены, оснащены и обучены турецкими инструкторами".Эксперт признает, что Азербайджан обладает численным и технологическим преимуществом над Нагорным Карабахом и Арменией. Собственно, эту карту и разыгрывает Баку, когда отрицает сотрудничество с боевиками: "Зачем нам наемники, если у нас своя хорошая армия?" Однако у сирийцев большой боевой опыт. Они идут в авангарде, решают самые трудные задачи, выполняют грязную работу. По сути, они — пушечное мясо, которое не жалко. Для населения гибель "залетных" боевиков, не имеющих к Азербайджану никакого отношения, ничего не значит, в отличие от вереницы гробов с солдатами регулярной армии. Впрочем, и для этих матерых головорезов война в Нагорном Карабахе не стала легкой прогулкой. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, потери среди сирийских боевиков растут очень быстро и около 200 радикалов уже просятся домой. По всей видимости, "оплачиваемый отпуск" не задался.Встречные обвиненияАзербайджанские власти и Турция категорически отрицают участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Баку и, в свою очередь, обвиняют Ереван в привлечении боевиков на свою сторону. Так, посол Анкары в США Сердар Кылыч еще в первую неделю конфликта заявил, что за армян воюют иракские курды."В зоне боев на Южном Кавказе действительно есть наемники и террористы, но они сражаются на стороне Dооруженных сил Армении, — цитирует дипломата турецкое агентство Анадолу. — Речь идет о боевиках террористической организации "Курдская рабочая партия". Есть четкие доказательства переправки террористов КРП с севера Ирака в Армению".Посол назвал вымыслом информацию о том, что Турция перебрасывает в Азербайджан боевиков из Сирии. "Анкара не отправляла в зону конфликта сирийских наемников и не финансирует их", — подчеркнул дипломат.Ранее служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что в радиоэфире общались "террористы, связанные с "Курдской рабочей партией". Президент Армен Саркисян, в свою очередь, категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув, что в его стране проживают курды и езиды, но они — граждане Армении. <em>*Запрещенные в России террористические организации.</em>

https://ria.ru/20201015/boeviki-1580002962.html

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580051674.html

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баку

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, джабхат ан-нусра, халифа хафтар, ильхам алиев, баку, азербайджан, безопасность