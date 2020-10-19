https://ria.ru/20201019/kanikuly-1580516927.html

В Новгородской области не исключили продления школьных каникул

Правительство Новгородской области рассматривает возможность продления осенних каникул для школьников на неделю с учетом текущей эпидемиологической ситуации,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:54

2020-10-19T16:54

2020-10-19T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

новгородская область

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. </strong>Правительство <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> рассматривает возможность продления осенних каникул для школьников на неделю с учетом текущей эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба администрации региона по итогам заседания оперштаба.Осенние каникулы в школах региона должны начаться 26 октября и длиться 10 дней, если не будет принято решение об их продлении.По данным оперштаба региона, на понедельник в Новгородской области подтверждено 6 402 случая коронавируса, прирост за сутки составил 68 случаев. Выздоровели 4 852 человека, скончались – 83.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

новгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новгородская область