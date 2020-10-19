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https://ria.ru/20201019/frantsiya-1580427269.html
Во Франции проверят более 50 ассоциаций после убийства учителя
Более 50 ассоциаций во Франции после убийства учителя истории подвергнутся проверкам, некоторые из них должны быть распущены, заявил глава МВД Франции Жеральд... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:06
2020-10-19T12:27
убийство учителя во франции
жеральд дарманен
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Более 50 ассоциаций во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> после убийства учителя истории подвергнутся проверкам, некоторые из них должны быть распущены, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a>."Мы также решили, что в течение недели государственные службы посетят 51 ассоциативную структуру. Некоторые из них, по моему предложению, так как этого потребовал президент республики, будут распущены на Совете министров", - заявил Дарманен в эфире радиостанции <a href="https://www.europe1.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Europe 1</a>.В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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франция
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В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем.
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убийство учителя во франции, жеральд дарманен, франция, в мире

Во Франции проверят более 50 ассоциаций после убийства учителя

10:06 19.10.2020 (обновлено: 12:27 19.10.2020)
 
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Pascal Rossignol
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Более 50 ассоциаций во Франции после убийства учителя истории подвергнутся проверкам, некоторые из них должны быть распущены, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Мы также решили, что в течение недели государственные службы посетят 51 ассоциативную структуру. Некоторые из них, по моему предложению, так как этого потребовал президент республики, будут распущены на Совете министров", - заявил Дарманен в эфире радиостанции Europe 1.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.
 
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Убийство учителя во ФранцииЖеральд ДарманенФранцияВ мире
 
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