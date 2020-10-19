https://ria.ru/20201019/frantsiya-1580404339.html

Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции

Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предложил выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T00:19

2020-10-19T00:19

2020-10-19T00:19

убийство учителя во франции

чеченская республика (чечня)

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_0:205:2914:1844_1400x0_80_0_0_65d0fd00b5e5f6bf17d3eab700a0070c.jpg

<strong>ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" <a href="http://ria.ru/person_Jean-Luc_Mlenchon_ZHan-Ljuk_Melanshon/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Люк Меланшон</a> предложил выслать из страны выходцев из <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечни</a>, которые занимаются "политическим исламизмом".В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку. Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях."Я думаю, что у нас есть проблемы с чеченским сообществом во Франции", - сказал Меланшон в эфире телеканала <a href="https://www.lci.fr/direct/" target="_blank">LCI</a>. Он отметил, что летом в Дижоне произошли беспорядки с участием представителей чеченской диаспоры.Ранее радиостанция Europe 1 информировала, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>. Двадцать первого октября во Франции состоится национальная церемония прощания с убитым учителем, о которой объявил Елисейский дворец.

https://ria.ru/20201018/frantsiya-1580394987.html

https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html

Ivana Ivanova Проблемы с чеченским сообществом есть не только во Франции, но и в Швейцарии, Австрии и Германии. Но пусть лучше проблемы будут у них, чем в России. 26

Inferno На Украину что ли? 12

8

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, чеченская республика (чечня), франция, в мире