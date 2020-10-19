Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предложил выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим исламизмом".
В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
"Я думаю, что у нас есть проблемы с чеченским сообществом во Франции", - сказал Меланшон в эфире телеканала LCI. Он отметил, что летом в Дижоне произошли беспорядки с участием представителей чеченской диаспоры.
"Поэтому я считаю, что нужно брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции, и все те, кто ведёт в социальных сетях такую активность - как в случае с этим убийцей (учителя Самюэля Пати – ред.) и другими, те, кто занимается политическим исламизмом... должны быть задержаны и высланы", - заявил политик. "Несомненно, в этом (чеченском) сообществе есть очень хорошие люди, но удостовериться в этом - наш государственный долг", - добавил он.
Ранее радиостанция Europe 1 информировала, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме.
В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго. Двадцать первого октября во Франции состоится национальная церемония прощания с убитым учителем, о которой объявил Елисейский дворец.
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