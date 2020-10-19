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https://ria.ru/20201019/frantsiya-1580404339.html
Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предложил выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T00:19
2020-10-19T00:19
убийство учителя во франции
чеченская республика (чечня)
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" <a href="http://ria.ru/person_Jean-Luc_Mlenchon_ZHan-Ljuk_Melanshon/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Люк Меланшон</a> предложил выслать из страны выходцев из <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечни</a>, которые занимаются "политическим исламизмом".В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку. Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях."Я думаю, что у нас есть проблемы с чеченским сообществом во Франции", - сказал Меланшон в эфире телеканала <a href="https://www.lci.fr/direct/" target="_blank">LCI</a>. Он отметил, что летом в Дижоне произошли беспорядки с участием представителей чеченской диаспоры.Ранее радиостанция Europe 1 информировала, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>. Двадцать первого октября во Франции состоится национальная церемония прощания с убитым учителем, о которой объявил Елисейский дворец.
https://ria.ru/20201018/frantsiya-1580394987.html
https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html
Проблемы с чеченским сообществом есть не только во Франции, но и в Швейцарии, Австрии и Германии. Но пусть лучше проблемы будут у них, чем в России.
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На Украину что ли?
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франция
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убийство учителя во франции, чеченская республика (чечня), франция, в мире

Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции

00:19 19.10.2020
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предложил выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим исламизмом".
В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
"Я думаю, что у нас есть проблемы с чеченским сообществом во Франции", - сказал Меланшон в эфире телеканала LCI. Он отметил, что летом в Дижоне произошли беспорядки с участием представителей чеченской диаспоры.
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 21:15
Франция хочет выслать более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев
"Поэтому я считаю, что нужно брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции, и все те, кто ведёт в социальных сетях такую активность - как в случае с этим убийцей (учителя Самюэля Пати – ред.) и другими, те, кто занимается политическим исламизмом... должны быть задержаны и высланы", - заявил политик. "Несомненно, в этом (чеченском) сообществе есть очень хорошие люди, но удостовериться в этом - наш государственный долг", - добавил он.
Ранее радиостанция Europe 1 информировала, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме.
В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго. Двадцать первого октября во Франции состоится национальная церемония прощания с убитым учителем, о которой объявил Елисейский дворец.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 23:49
Кадыров отверг причастность Чечни к убийству во Франции
 
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Убийство учителя во ФранцииЧеченская республика (Чечня)ФранцияВ мире
 
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