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В Приморье около трех тысяч семей получили выплаты при рождении первенца
Почти 3 тысячи семей в Приморском крае получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:27
2020-10-19T09:27
олег кожемяко
приморский край
дети
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Почти 3 тысячи семей в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморском крае</a> получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, сообщает правительство региона.Отмечается, что в регионе на единовременную поддержку семей, у которых в этом году родился первый ребенок, направлено почти 115 миллионов рублей.В министерстве труда и социальной политики Приморского края уточнили РИА Новости, что на выплату в рамках нацпроекта "Демография" пошло 85,1 миллиона рублей – это и федеральные, и краевые средства. Еще 29,7 миллиона рублей выделено на региональную доплату женщинам в возрасте от 18 до 25 лет с первенцем.Единовременная выплата семьям, у которых родился первый ребенок, появилась в российских регионах в 2019 году с началом реализации национального проекта "Демография". По инициативе губернатора Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олега Кожемяко</a>, для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, родивших первого ребенка, предусмотрели доплату из краевого бюджета. Чтобы получить ее, семья должна жить в Приморье и иметь российское гражданство. Подать заявление на эту выплату нужно не позднее шести месяцев после рождения ребенка.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.
https://ria.ru/20200915/vyplaty-1577283922.html
приморский край
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олег кожемяко, приморский край, дети, общество

В Приморье около трех тысяч семей получили выплаты при рождении первенца

09:27 19.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Почти 3 тысячи семей в Приморском крае получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, сообщает правительство региона.
"С начала года получателями единовременной выплаты в размере 28,9 тысячи рублей стали почти 3 тысячи женщин. Почти 1,4 тысячи молодых мам плюсом получили (краевую - ред.) доплату. Таким образом, семьи получили по 50 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе на единовременную поддержку семей, у которых в этом году родился первый ребенок, направлено почти 115 миллионов рублей.
В министерстве труда и социальной политики Приморского края уточнили РИА Новости, что на выплату в рамках нацпроекта "Демография" пошло 85,1 миллиона рублей – это и федеральные, и краевые средства. Еще 29,7 миллиона рублей выделено на региональную доплату женщинам в возрасте от 18 до 25 лет с первенцем.
Роженица со своим ребенком в палате - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 18:32Новости Подмосковья
Выплаты на новорожденных получили около 50 тысяч семей из Подмосковья
Единовременная выплата семьям, у которых родился первый ребенок, появилась в российских регионах в 2019 году с началом реализации национального проекта "Демография". По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, родивших первого ребенка, предусмотрели доплату из краевого бюджета. Чтобы получить ее, семья должна жить в Приморье и иметь российское гражданство. Подать заявление на эту выплату нужно не позднее шести месяцев после рождения ребенка.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.
 
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Олег КожемякоПриморский крайДетиОбщество
 
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