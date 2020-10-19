https://ria.ru/20201019/deti-1580420502.html

В Приморье около трех тысяч семей получили выплаты при рождении первенца

Почти 3 тысячи семей в Приморском крае получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:27

2020-10-19T09:27

2020-10-19T09:27

олег кожемяко

приморский край

дети

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Почти 3 тысячи семей в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморском крае</a> получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, сообщает правительство региона.Отмечается, что в регионе на единовременную поддержку семей, у которых в этом году родился первый ребенок, направлено почти 115 миллионов рублей.В министерстве труда и социальной политики Приморского края уточнили РИА Новости, что на выплату в рамках нацпроекта "Демография" пошло 85,1 миллиона рублей – это и федеральные, и краевые средства. Еще 29,7 миллиона рублей выделено на региональную доплату женщинам в возрасте от 18 до 25 лет с первенцем.Единовременная выплата семьям, у которых родился первый ребенок, появилась в российских регионах в 2019 году с началом реализации национального проекта "Демография". По инициативе губернатора Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олега Кожемяко</a>, для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, родивших первого ребенка, предусмотрели доплату из краевого бюджета. Чтобы получить ее, семья должна жить в Приморье и иметь российское гражданство. Подать заявление на эту выплату нужно не позднее шести месяцев после рождения ребенка.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.

https://ria.ru/20200915/vyplaty-1577283922.html

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, приморский край, дети, общество