https://ria.ru/20201019/debosh-1580564418.html

Голые украинки устроили дебош в поезде

Двух устроивших дебош несовершеннолетних украинок сняли с поезда, следовавшего по маршруту Львов — Киев, сообщил портал "Киев Оперативный". РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T22:54

2020-10-19T22:54

2020-10-19T22:54

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Двух устроивших дебош несовершеннолетних украинок сняли с поезда, следовавшего по маршруту Львов — Киев, сообщил портал <a href="https://kyivoperativ.info/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Киев Оперативный"</a>.Как отмечает <a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"112 Украина"</a>, девушки в состоянии алкогольного опьянения ходили без одежды по вагону, курили, громко слушали музыку и нецензурно бранились. По данным телеканала, дебоширки вели себя настолько громко, что их попутчики из соседнего купе переместились в другой вагон.Сообщается, что начальник поезда принял решение высадить девушек на станции в Хмельницкой области.Источники в правоохранительных органах заявили изданию <a href="https://www.obozrevatel.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Обозреватель"</a>, что нарушительниц отпустили без составления протоколов. С ними провели разъяснительную беседу, а также сообщили об инциденте родителям.

https://ria.ru/20201004/strelba-1578187923.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украина, в мире