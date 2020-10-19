https://ria.ru/20201019/burya-1580430833.html

Ученые скорректировали прогноз многодневной магнитной бури

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН скорректировали собственный прогноз многодневной магнитной бури: она начнется на... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:29

2020-10-19T10:29

2020-10-19T10:30

риа наука

открытия - риа наука

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН скорректировали собственный прогноз <a href="https://ria.ru/20201008/buri-1578868465.html" target="_blank">многодневной магнитной бури</a>: она начнется на сутки позже и будет слабее, чем предполагалось.Согласно новому прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, магнитная буря класса G1 начнется 22 октября, а не 21 числа. Повышения мощности до уровня G2, которое ранее прогнозировалось на 25 октября, не будет. Кроме того, длительность возбуждения магнитосферы после бури сокращена в новом прогнозе с трех до одного дня.Таким образом, буря начнется 22 числа и продлится по 25. Ее мощность на всем протяжении будет на самом низком уровне G1.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

https://ria.ru/20191120/1561158959.html

https://ria.ru/20200916/solntse-1577306354.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, российская академия наук