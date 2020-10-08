https://ria.ru/20201008/buri-1578868465.html

Ученые предупредили о многодневной магнитной буре

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют по второй декаде октября пятидневную магнитную бурю, которая усилится... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:37

2020-10-08T16:37

2020-10-08T16:37

земля

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют по второй декаде октября пятидневную магнитную бурю, которая усилится 25 октября.Согласно прогнозу, опубликованному на <a href="https://lebedev.ru/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> института, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е число, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

https://ria.ru/20200728/1575044861.html

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земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, российская академия наук, общество