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Ученые предупредили о многодневной магнитной буре
Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют по второй декаде октября пятидневную магнитную бурю, которая усилится... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:37
2020-10-08T16:37
земля
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют по второй декаде октября пятидневную магнитную бурю, которая усилится 25 октября.Согласно прогнозу, опубликованному на <a href="https://lebedev.ru/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> института, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е число, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
https://ria.ru/20200728/1575044861.html
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земля, российская академия наук, общество

Ученые предупредили о многодневной магнитной буре

16:37 08.10.2020
 
© Иллюстрация РИА НовостиМагнитные бури
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют по второй декаде октября пятидневную магнитную бурю, которая усилится 25 октября.
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте института, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е число, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
Закат - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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ЗемляРоссийская академия наукОбщество
 
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