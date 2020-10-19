https://ria.ru/20201019/bolnitsy-1580507562.html

Миронов раскритиковал перепрофилирование роддомов в ковидные больницы

Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подверг критике перепрофилирование роддомов в инфекционные больницы для приема и лечения больных... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:14

2020-10-19T16:14

2020-10-19T16:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

пятигорск

ставропольский край

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Лидер думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> подверг критике перепрофилирование роддомов в инфекционные больницы для приема и лечения больных коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба фракции.По данным пресс-службы, прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> начала проверку доводов коллективного видеообращения сотрудников роддома города <a href="http://ria.ru/location_Pyatigorsk/" target="_blank" data-auto="true">Пятигорска</a>, которые недовольны тем, что медучреждение было перепрофилировано в госпиталь для приема больных коронавирусом. По словам Миронова, беременных из Пятигорска направляют в "перинатальные центры <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополя</a>, позабыв, что до столицы Ставропольского края почти 200 километров".Лидер СР отметил, что схожие проблемы существуют и в других регионах."Перед чиновниками поставили задачу бороться с коронавирусом. Вот они и приняли к исполнению. Начали бездумно перепрофилировать родильные дома, чтобы отчитаться количеством ковидных коек", - заметил Миронов.Он добавил, что беременные и новорожденные "находятся в самой сложной группе риска и могут запросто пополнить печальную статистику".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/lekarstva-1580506546.html

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ставропольский край

ставрополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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