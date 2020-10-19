Миронов раскритиковал перепрофилирование роддомов в ковидные больницы
16:14 19.10.2020 (обновлено: 16:16 19.10.2020)
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подверг критике перепрофилирование роддомов в инфекционные больницы для приема и лечения больных коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба фракции.
"Судя по поступающей информации из некоторых регионов, действующие больницы не справляются с наплывом коронавирусных пациентов. Из-за этого началось перепрофилирование роддомов. Этого категорически нельзя делать. Под угрозой оказываются беременные женщины и их дети", – приводятся в заявлении слова Миронова.
По данным пресс-службы, прокуратура Ставропольского края начала проверку доводов коллективного видеообращения сотрудников роддома города Пятигорска, которые недовольны тем, что медучреждение было перепрофилировано в госпиталь для приема больных коронавирусом. По словам Миронова, беременных из Пятигорска направляют в "перинатальные центры Ставрополя, позабыв, что до столицы Ставропольского края почти 200 километров".
Лидер СР отметил, что схожие проблемы существуют и в других регионах.
Вчера, 16:11Сказано в эфиреКак "слабое место" коронавирусов поможет в разработке лекарстваУченые нашли уязвимое место у группы коронавирусов, включая нынешний SARS-CoV-2. В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как именно это поможет в разработке эффективного лекарства.
"Перед чиновниками поставили задачу бороться с коронавирусом. Вот они и приняли к исполнению. Начали бездумно перепрофилировать родильные дома, чтобы отчитаться количеством ковидных коек", - заметил Миронов.
Он добавил, что беременные и новорожденные "находятся в самой сложной группе риска и могут запросто пополнить печальную статистику".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.