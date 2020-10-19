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Миронов раскритиковал перепрофилирование роддомов в ковидные больницы
Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подверг критике перепрофилирование роддомов в инфекционные больницы для приема и лечения больных... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:14
2020-10-19T16:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
пятигорск
ставропольский край
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Лидер думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> подверг критике перепрофилирование роддомов в инфекционные больницы для приема и лечения больных коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба фракции.По данным пресс-службы, прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> начала проверку доводов коллективного видеообращения сотрудников роддома города <a href="http://ria.ru/location_Pyatigorsk/" target="_blank" data-auto="true">Пятигорска</a>, которые недовольны тем, что медучреждение было перепрофилировано в госпиталь для приема больных коронавирусом. По словам Миронова, беременных из Пятигорска направляют в "перинатальные центры <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополя</a>, позабыв, что до столицы Ставропольского края почти 200 километров".Лидер СР отметил, что схожие проблемы существуют и в других регионах."Перед чиновниками поставили задачу бороться с коронавирусом. Вот они и приняли к исполнению. Начали бездумно перепрофилировать родильные дома, чтобы отчитаться количеством ковидных коек", - заметил Миронов.Он добавил, что беременные и новорожденные "находятся в самой сложной группе риска и могут запросто пополнить печальную статистику".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/lekarstva-1580506546.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, пятигорск, ставропольский край, ставрополь, общество

Миронов раскритиковал перепрофилирование роддомов в ковидные больницы

16:14 19.10.2020 (обновлено: 16:16 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подверг критике перепрофилирование роддомов в инфекционные больницы для приема и лечения больных коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба фракции.
"Судя по поступающей информации из некоторых регионов, действующие больницы не справляются с наплывом коронавирусных пациентов. Из-за этого началось перепрофилирование роддомов. Этого категорически нельзя делать. Под угрозой оказываются беременные женщины и их дети", – приводятся в заявлении слова Миронова.
По данным пресс-службы, прокуратура Ставропольского края начала проверку доводов коллективного видеообращения сотрудников роддома города Пятигорска, которые недовольны тем, что медучреждение было перепрофилировано в госпиталь для приема больных коронавирусом. По словам Миронова, беременных из Пятигорска направляют в "перинатальные центры Ставрополя, позабыв, что до столицы Ставропольского края почти 200 километров".
Лидер СР отметил, что схожие проблемы существуют и в других регионах.
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"Перед чиновниками поставили задачу бороться с коронавирусом. Вот они и приняли к исполнению. Начали бездумно перепрофилировать родильные дома, чтобы отчитаться количеством ковидных коек", - заметил Миронов.
Он добавил, что беременные и новорожденные "находятся в самой сложной группе риска и могут запросто пополнить печальную статистику".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияПятигорскСтавропольский крайСтавропольОбщество
 
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