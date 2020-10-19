https://ria.ru/20201019/asteroid-1580443310.html

Астроном оценил вероятность падения "предвыборного" астероида на Землю

Астероид 2018 VP1, который приблизится к Земле на минимальное расстояние за сутки до выборов президента США, не представляет опасности, поскольку до него будет... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:28

2020-10-19T11:28

2020-10-19T11:28

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луна

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Астероид 2018 VP1, который приблизится к <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> на минимальное расстояние за сутки до выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, не представляет опасности, поскольку до него будет дальше, чем до <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Сергей Нароенков.По его словам, на минимальной дистанции астероид размером от 1,8 до 3,9 метра пройдет в 14.33 мск (плюс-минус три часа) 2 ноября. "Но даже если бы данное тело столкнулось с Землей, никакого ущерба оно бы не нанесло, поскольку сгорело бы в атмосфере", - отметил Нароенков.Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram анонсировал прохождение этого астероида мимо Земли.

https://ria.ru/20201019/asteroid-1580438420.html

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луна

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, космос - риа наука, российская академия наук, сша