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Астроном оценил вероятность падения "предвыборного" астероида на Землю
Астероид 2018 VP1, который приблизится к Земле на минимальное расстояние за сутки до выборов президента США, не представляет опасности, поскольку до него будет... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:28
2020-10-19T11:28
земля
луна
космос - риа наука
российская академия наук
сша
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Астероид 2018 VP1, который приблизится к <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> на минимальное расстояние за сутки до выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, не представляет опасности, поскольку до него будет дальше, чем до <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Сергей Нароенков.По его словам, на минимальной дистанции астероид размером от 1,8 до 3,9 метра пройдет в 14.33 мск (плюс-минус три часа) 2 ноября. "Но даже если бы данное тело столкнулось с Землей, никакого ущерба оно бы не нанесло, поскольку сгорело бы в атмосфере", - отметил Нароенков.Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram анонсировал прохождение этого астероида мимо Земли.
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луна
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земля, луна, космос - риа наука, российская академия наук, сша

Астроном оценил вероятность падения "предвыборного" астероида на Землю

11:28 19.10.2020
 
© Depositphotos / AndreusСтолкновение астероида с Землей
Столкновение астероида с Землей - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / Andreus
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Астероид 2018 VP1, который приблизится к Земле на минимальное расстояние за сутки до выборов президента США, не представляет опасности, поскольку до него будет дальше, чем до Луны, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.
"С Землей он сблизится на расстояние порядка 419 тысяч километров. Данное расстояние далекое. Это за орбитой Луны. Поэтому никакой угрозы данное тело для нас не представляет. Вероятность столкновения данного тела с Землей можно оценивать как почти нулевое", - сказал он.
По его словам, на минимальной дистанции астероид размером от 1,8 до 3,9 метра пройдет в 14.33 мск (плюс-минус три часа) 2 ноября. "Но даже если бы данное тело столкнулось с Землей, никакого ущерба оно бы не нанесло, поскольку сгорело бы в атмосфере", - отметил Нароенков.
Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram анонсировал прохождение этого астероида мимо Земли.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 11:00РИА Наука
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ЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукСША
 
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