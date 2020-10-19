https://ria.ru/20201019/asteroid-1580410148.html

За день до выборов в США Земле угрожает столкновение с астероидом

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября. Об этом на своей странице в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T04:32

2020-10-19T04:32

2020-10-19T06:19

риа наука

земля

дональд трамп

марс

российская академия наук

президентские выборы в сша

джо байден

сша

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Астероид размером с холодильник может упасть на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> за день до президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые намечены на 3 ноября. Об этом на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGd38Y1gH-U/" target="_blank">Instagram</a> сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.При этом ученый заверил, что особого вреда от такого столкновения не будет, так как астероид сравнительно небольших размеров. По мнению Тайсона, если "конец света наступит в 2020 году, то не по вине вселенной".По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов" – это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.Нет защиты от опасных астероидовЧеловечество не имеет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю, рассказала ранее в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> (ИНАСАН) <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Ефремова</a>. Сейчас нет (таких возможностей - ред.), единственное средство – оповестить население. Однако… мы не можем предсказать, в какое место на Земле ударит астероид. Орбита и углы входа в атмосферу определяются с погрешностью. Получается, что у одного астероида может быть целый трек из возможных точек падения, который может тянуться на половину Земного шара", - отметила она.Зарождение жизни при падении астероидаЯпонские ученые, изучающие зарождение жизни на Земле, смоделировали на экспериментальной установке условия, возникающие при падении в океан астероида. Оказалось, что при таком событии в воде образуются сложные органические соединения типа аминокислот.Оказалось, что при ударном воздействии образуются аминокислоты, такие как глицин и аланин, которые служат строительными блоками для белков, принимающих участие во многих биологических реакциях.На ранних этапах развития на <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марсе</a>, как и на Земле, падения метеоритов и астероидов были обычным делом, и индуцированное ударами образование аминокислот вполне могло стать первым шагом к зарождению жизни, считают ученые.Выборы президента СШАВыборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий лидер страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок от республиканской партии. Его главным соперником выступает кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>. Согласно данным по числу просмотров на прошедших дебатах, выступление Байдена посмотрели на 600 тысяч человек больше, чем Трампа.В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте.Ранее Трамп назвал Байдена "худшим кандидатом в президенты в истории" и в шутку пообещал уехать из Соединенных Штатов, если проиграет выборы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/roskosmos-1576486275.html

https://ria.ru/20200630/1573678602.html

https://ria.ru/20200118/1563574123.html

https://ria.ru/20191007/1559506060.html

Серёжа . От Вашингтона останется лишь одно мокрое место, а от Киева - просто сальная пыль. 93

Анатолий Сычев В Конгресс США внесён законопроект о введении санкций против командования ВКС России в связи с возможным столкновением Земли с астероидом. 44

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, дональд трамп, марс, российская академия наук, президентские выборы в сша, джо байден, сша