Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201019/asteroid-1580410148.html
За день до выборов в США Земле угрожает столкновение с астероидом
Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября. Об этом на своей странице в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T04:32
2020-10-19T06:19
риа наука
земля
дональд трамп
марс
российская академия наук
президентские выборы в сша
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1400x0_80_0_0_9a5d362fe6103601f498b30564845b0f.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Астероид размером с холодильник может упасть на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> за день до президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые намечены на 3 ноября. Об этом на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGd38Y1gH-U/" target="_blank">Instagram</a> сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.При этом ученый заверил, что особого вреда от такого столкновения не будет, так как астероид сравнительно небольших размеров. По мнению Тайсона, если "конец света наступит в 2020 году, то не по вине вселенной".По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов" – это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.Нет защиты от опасных астероидовЧеловечество не имеет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю, рассказала ранее в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> (ИНАСАН) <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Ефремова</a>. Сейчас нет (таких возможностей - ред.), единственное средство – оповестить население. Однако… мы не можем предсказать, в какое место на Земле ударит астероид. Орбита и углы входа в атмосферу определяются с погрешностью. Получается, что у одного астероида может быть целый трек из возможных точек падения, который может тянуться на половину Земного шара", - отметила она.Зарождение жизни при падении астероидаЯпонские ученые, изучающие зарождение жизни на Земле, смоделировали на экспериментальной установке условия, возникающие при падении в океан астероида. Оказалось, что при таком событии в воде образуются сложные органические соединения типа аминокислот.Оказалось, что при ударном воздействии образуются аминокислоты, такие как глицин и аланин, которые служат строительными блоками для белков, принимающих участие во многих биологических реакциях.На ранних этапах развития на <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марсе</a>, как и на Земле, падения метеоритов и астероидов были обычным делом, и индуцированное ударами образование аминокислот вполне могло стать первым шагом к зарождению жизни, считают ученые.Выборы президента СШАВыборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий лидер страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок от республиканской партии. Его главным соперником выступает кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>. Согласно данным по числу просмотров на прошедших дебатах, выступление Байдена посмотрели на 600 тысяч человек больше, чем Трампа.В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте.Ранее Трамп назвал Байдена "худшим кандидатом в президенты в истории" и в шутку пообещал уехать из Соединенных Штатов, если проиграет выборы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/roskosmos-1576486275.html
https://ria.ru/20200630/1573678602.html
https://ria.ru/20200118/1563574123.html
https://ria.ru/20191007/1559506060.html
От Вашингтона останется лишь одно мокрое место, а от Киева - просто сальная пыль.
93
В Конгресс США внесён законопроект о введении санкций против командования ВКС России в связи с возможным столкновением Земли с астероидом.
44
25
земля
марс
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_97ca4f7290d83e5d5954ef3dbce9b917.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, дональд трамп, марс, российская академия наук, президентские выборы в сша, джо байден, сша

За день до выборов в США Земле угрожает столкновение с астероидом

04:32 19.10.2020 (обновлено: 06:19 19.10.2020)
 
© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / dynamicfoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
"Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час", — написал он.
При этом ученый заверил, что особого вреда от такого столкновения не будет, так как астероид сравнительно небольших размеров. По мнению Тайсона, если "конец света наступит в 2020 году, то не по вине вселенной".
По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.
Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов" – это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.
Восход солнца в космосе - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 11:32
Будет ли армагеддон? Роскосмос раскрыл опасность астероида для Земли

Нет защиты от опасных астероидов

Человечество не имеет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю, рассказала ранее в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
Сейчас нет (таких возможностей - ред.), единственное средство – оповестить население. Однако… мы не можем предсказать, в какое место на Земле ударит астероид. Орбита и углы входа в атмосферу определяются с погрешностью. Получается, что у одного астероида может быть целый трек из возможных точек падения, который может тянуться на половину Земного шара", - отметила она.
Астероид, который уничтожил динозавров. Взгляд художника - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 13:27РИА Наука
Астроном оценила шансы падения на Землю астероида-"убийцы" динозавров

Зарождение жизни при падении астероида

Японские ученые, изучающие зарождение жизни на Земле, смоделировали на экспериментальной установке условия, возникающие при падении в океан астероида. Оказалось, что при таком событии в воде образуются сложные органические соединения типа аминокислот.
Оказалось, что при ударном воздействии образуются аминокислоты, такие как глицин и аланин, которые служат строительными блоками для белков, принимающих участие во многих биологических реакциях.
На ранних этапах развития на Марсе, как и на Земле, падения метеоритов и астероидов были обычным делом, и индуцированное ударами образование аминокислот вполне могло стать первым шагом к зарождению жизни, считают ученые.
Астероид - РИА Новости, 1920, 18.01.2020
18 января, 11:42
Открывшие астероид московские школьники планируют заняться астрономией

Выборы президента США

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий лидер страны Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканской партии. Его главным соперником выступает кандидат от демократов Джо Байден. Согласно данным по числу просмотров на прошедших дебатах, выступление Байдена посмотрели на 600 тысяч человек больше, чем Трампа.
В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте.
Ранее Трамп назвал Байдена "худшим кандидатом в президенты в истории" и в шутку пообещал уехать из Соединенных Штатов, если проиграет выборы.
Рисунок астероида около планеты Земля - РИА Новости, 1920, 07.10.2019
7 октября 2019, 12:48РИА Наука
Ученые признали уничтожение астероида ядерной бомбой безопасным
 
Обсудить25
РИА НаукаЗемляДональд ТрампМарсРоссийская академия наукПрезидентские выборы в СШАДжо БайденСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
09:26СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
09:22В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
09:20В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
09:19Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
09:18В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье
09:17В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
09:16Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль
09:14Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
09:10Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве
09:07В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
09:05На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
09:04Умер писатель Владимир Шпаков
09:01Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:00Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
08:59Все школы Забайкалья переводят на удаленку
08:58В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона
08:56Эксперт "Сколково" рассказал, как вырастить из стартапа мирового лидера
08:52Омский губернатор передал часть автопарка правительства региона медикам
08:51В Алтайском крае прохожий напал на девушек с ножом
Лента новостейМолния