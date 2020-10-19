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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201019/aktsii-1580502886.html
В Минске проходят акции сторонников и противников Лукашенко
В центре Минска проходят оппозиционный "Марш пенсионеров" и митинг сторонников президента республики Александра Лукашенко, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:55
2020-10-19T17:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 окт — РИА Новости. </strong>В центре <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минска</a></u> проходят оппозиционный "Марш пенсионеров" и митинг сторонников президента республики Александра Лукашенко, рассказали РИА Новости очевидцы.Участники двух акций начали собираться на площади Независимости примерно в 14:00. Некоторое время приверженцы двух политических лагерей соседствовали на одной площадке, после чего "пенсионеры" организованной колонной направились в сторону площади Победы.Среди тех, кто остался на площади, — ветераны правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, внутренних войск и погранвойск. В своих выступлениях они делали акцент на необходимости "сохранить мир в республике" и "не позволить сторонникам уличных перемен развалить то, что создавалось по крупицам". Немногочисленные сторонники оппозиции после каждого такого лозунга демонстративно отвечали своим оппонентам гневными криками и улюлюканьем.По словам очевидцев, участники "Марша пенсионеров" подошли к Октябрьской площади, где расположен Дворец республики. В руках многие несут плакаты, цветы и бело-красно-белые флаги.Среди представителей шествия — известный оппозиционный активист Нина Багинская, постоянный участник такого рода мероприятий.Как сообщают местные жители, за колонной "Марша пенсионеров" следуют милицейская машина и несколько микроавтобусов без номеров, которые, как правило, принадлежат сотрудникам силовых структур. Попыток задержания участников несанкционированной акции пока не было.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580106899.html
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
И "противники" действуют очень организованно. Майдан-2 под чутким руководством Запада. Цель очевидна: оторвать Белоруссию от России. Пора России принять решение по противникам, включая тех, что внутри России. Они опасны, вредны, неисправимы.
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Сторонников десятипроцентной нужно признать, что преимущество на стороне Деда Мороза. Первые заморозки сведут на нет все марши, митинги и т.д.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Протестный "марш пенсионеров" в Минске
В Минске новый протестный "марш пенсионеров"
2020-10-19T15:55
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Кадры задержания участников студенческого марша в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходят акции сторонников и противников Лукашенко

15:55 19.10.2020 (обновлено: 17:00 19.10.2020)
 
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МИНСК, 19 окт — РИА Новости. В центре Минска проходят оппозиционный "Марш пенсионеров" и митинг сторонников президента республики Александра Лукашенко, рассказали РИА Новости очевидцы.
Участники двух акций начали собираться на площади Независимости примерно в 14:00. Некоторое время приверженцы двух политических лагерей соседствовали на одной площадке, после чего "пенсионеры" организованной колонной направились в сторону площади Победы.
Среди тех, кто остался на площади, — ветераны правоохранительных органов Белоруссии, внутренних войск и погранвойск. В своих выступлениях они делали акцент на необходимости "сохранить мир в республике" и "не позволить сторонникам уличных перемен развалить то, что создавалось по крупицам". Немногочисленные сторонники оппозиции после каждого такого лозунга демонстративно отвечали своим оппонентам гневными криками и улюлюканьем.
По словам очевидцев, участники "Марша пенсионеров" подошли к Октябрьской площади, где расположен Дворец республики. В руках многие несут плакаты, цветы и бело-красно-белые флаги.
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Среди представителей шествия — известный оппозиционный активист Нина Багинская, постоянный участник такого рода мероприятий.
Как сообщают местные жители, за колонной "Марша пенсионеров" следуют милицейская машина и несколько микроавтобусов без номеров, которые, как правило, принадлежат сотрудникам силовых структур. Попыток задержания участников несанкционированной акции пока не было.

Ситуация в Белоруссии

В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.
Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.
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В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.
Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
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