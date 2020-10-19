https://ria.ru/20201019/aktsii-1580502886.html

В Минске проходят акции сторонников и противников Лукашенко

В центре Минска проходят оппозиционный "Марш пенсионеров" и митинг сторонников президента республики Александра Лукашенко, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:55

2020-10-19T15:55

2020-10-19T17:00

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 окт — РИА Новости. </strong>В центре <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минска</a></u> проходят оппозиционный "Марш пенсионеров" и митинг сторонников президента республики Александра Лукашенко, рассказали РИА Новости очевидцы.Участники двух акций начали собираться на площади Независимости примерно в 14:00. Некоторое время приверженцы двух политических лагерей соседствовали на одной площадке, после чего "пенсионеры" организованной колонной направились в сторону площади Победы.Среди тех, кто остался на площади, — ветераны правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, внутренних войск и погранвойск. В своих выступлениях они делали акцент на необходимости "сохранить мир в республике" и "не позволить сторонникам уличных перемен развалить то, что создавалось по крупицам". Немногочисленные сторонники оппозиции после каждого такого лозунга демонстративно отвечали своим оппонентам гневными криками и улюлюканьем.По словам очевидцев, участники "Марша пенсионеров" подошли к Октябрьской площади, где расположен Дворец республики. В руках многие несут плакаты, цветы и бело-красно-белые флаги.Среди представителей шествия — известный оппозиционный активист Нина Багинская, постоянный участник такого рода мероприятий.Как сообщают местные жители, за колонной "Марша пенсионеров" следуют милицейская машина и несколько микроавтобусов без номеров, которые, как правило, принадлежат сотрудникам силовых структур. Попыток задержания участников несанкционированной акции пока не было.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580106899.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

Лето Господне И "противники" действуют очень организованно. Майдан-2 под чутким руководством Запада. Цель очевидна: оторвать Белоруссию от России. Пора России принять решение по противникам, включая тех, что внутри России. Они опасны, вредны, неисправимы. 241

Игорь Земский Сторонников десятипроцентной нужно признать, что преимущество на стороне Деда Мороза. Первые заморозки сведут на нет все марши, митинги и т.д. 182

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестный "марш пенсионеров" в Минске В Минске новый протестный "марш пенсионеров" 2020-10-19T15:55 true PT0M24S

Кадры задержания участников студенческого марша в Минске Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова. 2020-10-19T15:55 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире