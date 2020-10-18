https://ria.ru/20201018/yalta-1580368508.html
Умер глава администрации Ялты Иван Имгрунт
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался, сообщила РИА Новости его заместитель Ирина Романец. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:03
2020-10-18T17:03
2020-10-18T18:13
ялта
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости.</strong> Глава администрации <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялты</a> Иван Имгрунт скончался, сообщила РИА Новости его заместитель Ирина Романец.Имгрунт 30 сентября сообщил в соцсетях, что заболел пневмонией.Иван Имгрунт, которому было 59 лет, возглавил администрацию Ялты в ноябре 2019-го, с августа того же года работал заместителем главы администрации. С 2000 по 2017 год он возглавлял муниципальное образование <a href="http://ria.ru/location_Belorechenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белореченский район</a> в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, ранее работал в органах прокуратуры.
ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится
"заболел пневмонией" - тоже, наверное, от ковида, но спишут на пневмонию (внебольничную или такую просто). Где же это видано, чтобы от простой пневмонии человек, не доживший и до 60, глава города, между прочим, скончался.
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Константин Фёдоров
Земля пухом ..... Да уж ,очень состоятельные люди не доживают до пенсии , чего уж там говорить про простой народ .
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, общество