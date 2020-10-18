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РИА Наука
https://ria.ru/20201018/venera-1580343903.html
На Венере нашли второй признак жизни
Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:04
2020-10-18T13:43
риа наука
венера
западная бенгалия
космос - риа наука
массачусетс
кардифф
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости</strong>. Ученые нашли на <a href="https://ria.ru/keyword_Venera" target="_blank">Венере</a> простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в <a href="http://ria.ru/location_West_Bengal/" target="_blank" data-auto="true">Западной Бенгалии</a>, опубликованной на портале <a href="https://arxiv.org/abs/2010.06211" target="_blank" rel="nofollow noopener">arXiv</a>.Элемент нашли с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось.По мнению специалистов, открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank" data-auto="true">Кардиффа</a> заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.
https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html
https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html
По любому Армяне.
46
Да не смешите, нет на Венере жизни
45
25
западная бенгалия
массачусетс
кардифф
РИА Новости
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венера, западная бенгалия, космос - риа наука, массачусетс, кардифф

На Венере нашли второй признак жизни

12:04 18.10.2020 (обновлено: 13:43 18.10.2020)
 
© Depositphotos / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Depositphotos / Markus Gann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, опубликованной на портале arXiv.
Элемент нашли с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось.
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"В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни", — замечает автор исследования.

По мнению специалистов, открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.
Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.
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РИА НаукаВенераЗападная БенгалияКосмос - РИА НаукаМассачусетсКардифф
 
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