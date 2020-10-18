https://ria.ru/20201018/venera-1580343903.html
На Венере нашли второй признак жизни
Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:04
2020-10-18T12:04
2020-10-18T13:43
риа наука
венера
западная бенгалия
космос - риа наука
массачусетс
кардифф
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости</strong>. Ученые нашли на <a href="https://ria.ru/keyword_Venera" target="_blank">Венере</a> простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в <a href="http://ria.ru/location_West_Bengal/" target="_blank" data-auto="true">Западной Бенгалии</a>, опубликованной на портале <a href="https://arxiv.org/abs/2010.06211" target="_blank" rel="nofollow noopener">arXiv</a>.Элемент нашли с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось.По мнению специалистов, открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank" data-auto="true">Кардиффа</a> заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.
https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html
https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html
Вугар Исмаилов
По любому Армяне.
46
Агент Госдепа
Да не смешите, нет на Венере жизни
45
25
западная бенгалия
массачусетс
кардифф
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венера, западная бенгалия, космос - риа наука, массачусетс, кардифф