https://ria.ru/20201018/venera-1580343903.html

На Венере нашли второй признак жизни

Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T12:04

2020-10-18T12:04

2020-10-18T13:43

риа наука

венера

западная бенгалия

космос - риа наука

массачусетс

кардифф

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости</strong>. Ученые нашли на <a href="https://ria.ru/keyword_Venera" target="_blank">Венере</a> простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в <a href="http://ria.ru/location_West_Bengal/" target="_blank" data-auto="true">Западной Бенгалии</a>, опубликованной на портале <a href="https://arxiv.org/abs/2010.06211" target="_blank" rel="nofollow noopener">arXiv</a>.Элемент нашли с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось.По мнению специалистов, открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank" data-auto="true">Кардиффа</a> заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html

https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html

Вугар Исмаилов По любому Армяне. 46

Агент Госдепа Да не смешите, нет на Венере жизни 45

25

западная бенгалия

массачусетс

кардифф

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венера, западная бенгалия, космос - риа наука, массачусетс, кардифф