https://ria.ru/20201018/valeriya-1580372338.html

Пригожин узнал о том, что Валерия станет бабушкой, из Instagram

РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T17:37

2020-10-18T17:37

2020-10-18T17:37

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Музыкальный продюсер и супруг Валерии <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/news/316290/auznal-izinstagram-prigozin-otom-cto-valeria-stanet-babuskoj/">Пятому</a> <a href="https://www.5-tv.ru/news/316290/auznal-izinstagram-prigozin-otom-cto-valeria-stanet-babuskoj/" target="_blank" rel="nofollow noopener">каналу</a>, что через Instagram узнал о предстоящем прибавлении в семье сына певицы - <a href="http://ria.ru/person_arseniy-shulgin/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Шульгина</a>. “Сегодня время такое, что мы узнаем все из средств массовой информации. Мы догадывались, но… Я вот узнал сегодня из его Instagram. Дело все в том, что пандемия, после свадьбы мы не виделись ни разу с ним. Мы разговаривали по телефону, он потом болел и вообще”, - рассказал Пригожин. По его словам, пока неизвестен пол ребенка и когда он должен родиться.Свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой состоялась в августе этого года. С тех пор в Сети ходили слухи о беременности девушки, однако их пара подтвердила только 18 октября в <a href="https://www.instagram.com/p/CGexztaJ0T6/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.

https://ria.ru/20201018/prigozhin-1580366548.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество