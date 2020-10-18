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https://ria.ru/20201018/valeriya-1580348774.html
“Выглядите на 25”: фигура 52-летней Валерии в бикини восхитила фанатов
Певица Валерия опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и привела фанатов в восторг. Они обратили внимание на то, что звезда остается в прекрасной РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:08
2020-10-18T13:08
шоубиз
знаменитости
звезды
яна рудковская
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и привела фанатов в восторг. Они обратили внимание на то, что звезда остается в прекрасной форме.На размещенном снимке Валерия позирует около бассейна в купальнике черного цвета. Ее образ дополнила кепка и массивные солнцезащитные очки. “Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа”, - написала она и спросила у подписчиков, как они относятся к солнечным ваннам. Фолловеры бурно отреагировали на фотографию и засыпали певицу комплиментами.“Роскошное тело”, “Валерия, Вы - совершенство! Прекрасно выглядите!”, “Можно позавидовать такой фигуре”, “Вы в потрясающей форме”, “Такая красавица”, “Выглядите на 25”, “Валерия - спортсменка, комсомолка и просто красавица!”, “Любуюсь”, “Мотивируете заниматься спортом”, - написали они. Также свое восхищение с помощью эмодзи выразили муж Валерии <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> и продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a>.
https://ria.ru/20201018/valeriya-1580342660.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
знаменитости, звезды, яна рудковская, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)

“Выглядите на 25”: фигура 52-летней Валерии в бикини восхитила фанатов

13:08 18.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и привела фанатов в восторг. Они обратили внимание на то, что звезда остается в прекрасной форме.
На размещенном снимке Валерия позирует около бассейна в купальнике черного цвета. Ее образ дополнила кепка и массивные солнцезащитные очки. “Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа”, - написала она и спросила у подписчиков, как они относятся к солнечным ваннам.
Фолловеры бурно отреагировали на фотографию и засыпали певицу комплиментами.
“Роскошное тело”, “Валерия, Вы - совершенство! Прекрасно выглядите!”, “Можно позавидовать такой фигуре”, “Вы в потрясающей форме”, “Такая красавица”, “Выглядите на 25”, “Валерия - спортсменка, комсомолка и просто красавица!”, “Любуюсь”, “Мотивируете заниматься спортом”, - написали они.
Также свое восхищение с помощью эмодзи выразили муж Валерии Иосиф Пригожин и продюсер Яна Рудковская.
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ШоубизЗнаменитостизвездыЯна РудковскаяИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)
 
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