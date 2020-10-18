https://ria.ru/20201018/valeriya-1580348774.html

“Выглядите на 25”: фигура 52-летней Валерии в бикини восхитила фанатов

Певица Валерия опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и привела фанатов в восторг. Они обратили внимание на то, что звезда остается в прекрасной РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T13:08

2020-10-18T13:08

2020-10-18T13:08

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звезды

яна рудковская

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> опубликовала в своем микроблоге в Instagram новое фото и привела фанатов в восторг. Они обратили внимание на то, что звезда остается в прекрасной форме.На размещенном снимке Валерия позирует около бассейна в купальнике черного цвета. Ее образ дополнила кепка и массивные солнцезащитные очки. “Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа”, - написала она и спросила у подписчиков, как они относятся к солнечным ваннам. Фолловеры бурно отреагировали на фотографию и засыпали певицу комплиментами.“Роскошное тело”, “Валерия, Вы - совершенство! Прекрасно выглядите!”, “Можно позавидовать такой фигуре”, “Вы в потрясающей форме”, “Такая красавица”, “Выглядите на 25”, “Валерия - спортсменка, комсомолка и просто красавица!”, “Любуюсь”, “Мотивируете заниматься спортом”, - написали они. Также свое восхищение с помощью эмодзи выразили муж Валерии <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> и продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a>.

https://ria.ru/20201018/valeriya-1580342660.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, яна рудковская, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)