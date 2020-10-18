https://ria.ru/20201018/valeriya-1580342660.html
“Лицо куклы”: фанаты раскритиковали внешний вид Валерии
Певица Валерия показала подписчикам в Instagram свое новое фото и столкнулась с критиков. Поклонники заподозрили ее в пластических операциях. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T11:40
2020-10-18T11:40
2020-10-18T11:40
шоубиз
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звезды
валерия (алла перфилова)
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> показала подписчикам в Instagram свое новое фото и столкнулась с критиков. Поклонники заподозрили ее в пластических операциях.На размещенной в Сети селфи Валерия смотрит в камеру и слегка улыбается. В подписи к фото она сообщила, что записала новую песню, релиз которой состоится в ближайшее время, а также добавила, что подготовила для фанатов другой интересный материал.Многие фолловеры высказалась о том, что с нетерпением ждут песню, но нашлись и те, кто раскритиковал внешность исполнительницы.“Стесняюсь спросить, что со скулами?”, “Хочет сказать, что не делала пластики? Смешно”, “Может и не оперированная, но щечки накачала”, “Валерия стареет”, “Лицо куклы”, “Конечно, без уколов никак!”, “Это не Валерия”, - написали они.Некоторые подписчики все же поддержали певицу и заверили, что она выглядит прекрасно.
https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Певица Валерия
показала подписчикам в Instagram свое новое фото и столкнулась с критиков. Поклонники заподозрили ее в пластических операциях.
На размещенной в Сети селфи Валерия смотрит в камеру и слегка улыбается. В подписи к фото она сообщила, что записала новую песню, релиз которой состоится в ближайшее время, а также добавила, что подготовила для фанатов другой интересный материал.
Многие фолловеры высказалась о том, что с нетерпением ждут песню, но нашлись и те, кто раскритиковал внешность исполнительницы.
“Стесняюсь спросить, что со скулами?”, “Хочет сказать, что не делала пластики? Смешно”, “Может и не оперированная, но щечки накачала”, “Валерия стареет”, “Лицо куклы”, “Конечно, без уколов никак!”, “Это не Валерия”, - написали они.
Некоторые подписчики все же поддержали певицу и заверили, что она выглядит прекрасно.