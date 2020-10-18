https://ria.ru/20201018/valeriya-1580342660.html

“Лицо куклы”: фанаты раскритиковали внешний вид Валерии

Певица Валерия показала подписчикам в Instagram свое новое фото и столкнулась с критиков. Поклонники заподозрили ее в пластических операциях. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T11:40

2020-10-18T11:40

2020-10-18T11:40

шоубиз

знаменитости

звезды

валерия (алла перфилова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_0:167:3000:1855_1400x0_80_0_0_c65eb645bfc33ae72ec609d0d0d04ec5.jpg

<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> показала подписчикам в Instagram свое новое фото и столкнулась с критиков. Поклонники заподозрили ее в пластических операциях.На размещенной в Сети селфи Валерия смотрит в камеру и слегка улыбается. В подписи к фото она сообщила, что записала новую песню, релиз которой состоится в ближайшее время, а также добавила, что подготовила для фанатов другой интересный материал.Многие фолловеры высказалась о том, что с нетерпением ждут песню, но нашлись и те, кто раскритиковал внешность исполнительницы.“Стесняюсь спросить, что со скулами?”, “Хочет сказать, что не делала пластики? Смешно”, “Может и не оперированная, но щечки накачала”, “Валерия стареет”, “Лицо куклы”, “Конечно, без уколов никак!”, “Это не Валерия”, - написали они.Некоторые подписчики все же поддержали певицу и заверили, что она выглядит прекрасно.

https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)