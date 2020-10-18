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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html
Собянин назвал условия для улучшения ситуации с коронавирусом
Если ограничить передвижения москвичей из уязвимых групп, то ситуация с коронавирусом в городе сможет улучшиться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:11
2020-10-18T20:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Если ограничить передвижения москвичей из уязвимых групп, то ситуация с коронавирусом в городе сможет улучшиться, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала "<u><a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a></u>".Он пояснил, что меры по борьбе с COVID-19 "не трогают экономику", так как больше всего затрагивают тех граждан, чье влияние на занятость, зарплаты и доходы населения минимально.По словам Собянина, если горожане из этих групп будут меньше передвигаться по столице и контактировать между собой, то в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> удастся замедлить распространение инфекции.За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.Глава города приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.Собянин также обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html
За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи. Бордюры - хорошо, санитайзер - хорошо, штрафы - хорошо, а олени лучше!
14
Вирус проникает между плиток, поэтому надо срочно их поменять и просеять песок от вирусов через мелкое сито, вирусы провалятся и их можно закопать...
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москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал условия для улучшения ситуации с коронавирусом

18:11 18.10.2020 (обновлено: 20:08 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Если ограничить передвижения москвичей из уязвимых групп, то ситуация с коронавирусом в городе сможет улучшиться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что меры по борьбе с COVID-19 "не трогают экономику", так как больше всего затрагивают тех граждан, чье влияние на занятость, зарплаты и доходы населения минимально.
"Первая группа, 65 плюс, — это около двух миллионов человек. Если взять хронических больных младше 65 лет, то их около 600 тысяч, школьников — миллион, и полмиллиона — это с 6-го по 11-й класс", — уточнил он.
По словам Собянина, если горожане из этих групп будут меньше передвигаться по столице и контактировать между собой, то в Москве удастся замедлить распространение инфекции.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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Глава города приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.
Собянин также обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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