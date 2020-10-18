https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html

Собянин назвал условия для улучшения ситуации с коронавирусом

Если ограничить передвижения москвичей из уязвимых групп, то ситуация с коронавирусом в городе сможет улучшиться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:11

2020-10-18T18:11

2020-10-18T20:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Если ограничить передвижения москвичей из уязвимых групп, то ситуация с коронавирусом в городе сможет улучшиться, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала "<u><a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a></u>".Он пояснил, что меры по борьбе с COVID-19 "не трогают экономику", так как больше всего затрагивают тех граждан, чье влияние на занятость, зарплаты и доходы населения минимально.По словам Собянина, если горожане из этих групп будут меньше передвигаться по столице и контактировать между собой, то в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> удастся замедлить распространение инфекции.За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.Глава города приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.Собянин также обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество