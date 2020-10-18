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В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
В Дагестане полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:15
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каспийск
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 18 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/dag/">Дагестане</a> полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального МВД.Ребенок пропал 29 июля 2018 года в городе <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Каспийск</a>: девочка вышла за хлебом в магазин около дома и не вернулась. Девятого сентября 2018 года ее тело обнаружили в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве.Подозреваемого, 36-летнего жителя селения Леваши, доставили в отдел полиции.По факту происшествия идет расследование в СУСК России по Дагестану.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/proisshestviya-1580125658.html
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каспийск
РИА Новости
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каспийск, происшествия

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

22:15 18.10.2020 (обновлено: 22:40 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 окт — РИА Новости. В Дагестане полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Ребенок пропал 29 июля 2018 года в городе Каспийск: девочка вышла за хлебом в магазин около дома и не вернулась. Девятого сентября 2018 года ее тело обнаружили в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве.
Подозреваемого, 36-летнего жителя селения Леваши, доставили в отдел полиции.
По факту происшествия идет расследование в СУСК России по Дагестану.
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