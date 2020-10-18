https://ria.ru/20201018/ubiystvo-1580399102.html

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

В Дагестане полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:15

2020-10-18T22:15

2020-10-18T22:40

каспийск

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 18 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/dag/">Дагестане</a> полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального МВД.Ребенок пропал 29 июля 2018 года в городе <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Каспийск</a>: девочка вышла за хлебом в магазин около дома и не вернулась. Девятого сентября 2018 года ее тело обнаружили в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве.Подозреваемого, 36-летнего жителя селения Леваши, доставили в отдел полиции.По факту происшествия идет расследование в СУСК России по Дагестану.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/proisshestviya-1580125658.html

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каспийск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийск, происшествия