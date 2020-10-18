https://ria.ru/20201018/turisty-1580121411.html

Эксперты рассказали, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год

Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T10:03

2020-10-18T10:03

2020-10-18T10:03

туризм

нур-султан

дубай

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

прибалтика

пхукет (остров)

москва

ташкент

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. </strong>Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января.Оказалось, что в этом году 75 процентов желаемых вылетов из столицы – в российские города, за рубеж – 25 процентов. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.Самые востребованные маршруты – Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.Причем интерес к Сочи за год вырос с 13 до 20 процентов, к российской Прибалтике – с пяти до девяти процентов. В полтора раза чаще туристы стали искать билеты в Новосибирск и Красноярск.Среди зарубежных направления явный лидер – Стамбул. Провести новогодние каникулы там желает каждый десятый пользователь, что в четыре раза больше показателя прошлого года. Также есть спрос на путешествия в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.

https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html

нур-султан

дубай

анталья (провинция)

прибалтика

пхукет (остров)

москва

ташкент

новосибирск

краснодар

мале

симферополь

бишкек

сочи

минск

минеральные воды

екатеринбург

стамбул

санкт-петербург

калининград

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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