Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201018/turisty-1580121411.html
Эксперты рассказали, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год
Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:03
2020-10-18T10:03
туризм
нур-султан
дубай
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
прибалтика
пхукет (остров)
москва
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/58/1562825830_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e221c572dbbd80d3a18ff5ac46722bd0.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. </strong>Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января.Оказалось, что в этом году 75 процентов желаемых вылетов из столицы – в российские города, за рубеж – 25 процентов. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.Самые востребованные маршруты – Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.Причем интерес к Сочи за год вырос с 13 до 20 процентов, к российской Прибалтике – с пяти до девяти процентов. В полтора раза чаще туристы стали искать билеты в Новосибирск и Красноярск.Среди зарубежных направления явный лидер – Стамбул. Провести новогодние каникулы там желает каждый десятый пользователь, что в четыре раза больше показателя прошлого года. Также есть спрос на путешествия в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
нур-султан
дубай
анталья (провинция)
прибалтика
пхукет (остров)
москва
ташкент
новосибирск
краснодар
мале
симферополь
бишкек
сочи
минск
минеральные воды
екатеринбург
стамбул
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/58/1562825830_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_04d5b10bb6e76e1a4687d0f269897eb6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нур-султан, дубай, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, прибалтика, пхукет (остров), москва, ташкент, новосибирск, краснодар, мале, симферополь, бишкек, сочи, минск, минеральные воды, екатеринбург, стамбул, санкт-петербург, калининград, казань

Эксперты рассказали, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год

10:03 18.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января.
Оказалось, что в этом году 75 процентов желаемых вылетов из столицы – в российские города, за рубеж – 25 процентов. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.
Самые востребованные маршруты – Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.
Причем интерес к Сочи за год вырос с 13 до 20 процентов, к российской Прибалтике – с пяти до девяти процентов. В полтора раза чаще туристы стали искать билеты в Новосибирск и Красноярск.
Среди зарубежных направления явный лидер – Стамбул. Провести новогодние каникулы там желает каждый десятый пользователь, что в четыре раза больше показателя прошлого года. Также есть спрос на путешествия в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.
Кафедральный собор Калининграда - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 08:00Туризм
Европа по-русски: выходные в Калининградской области
 
ТуризмНур-СултанДубайТуризмАнталья (провинция)Новости - ТуризмПрибалтикаПхукет (остров)МоскваТашкентНовосибирскКраснодарМалеСимферопольБишкекСочиМинскМинеральные ВодыЕкатеринбургСтамбулСанкт-ПетербургКалининградКазань
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Венесуэлу прибыли российские лекарства от коронавируса
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
Лента новостейМолния