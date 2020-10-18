https://ria.ru/20201018/turisty-1580121411.html
Эксперты рассказали, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год
Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:03
2020-10-18T10:03
2020-10-18T10:03
туризм
нур-султан
дубай
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
прибалтика
пхукет (остров)
москва
ташкент
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/58/1562825830_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e221c572dbbd80d3a18ff5ac46722bd0.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. </strong>Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января.Оказалось, что в этом году 75 процентов желаемых вылетов из столицы – в российские города, за рубеж – 25 процентов. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.Самые востребованные маршруты – Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.Причем интерес к Сочи за год вырос с 13 до 20 процентов, к российской Прибалтике – с пяти до девяти процентов. В полтора раза чаще туристы стали искать билеты в Новосибирск и Красноярск.Среди зарубежных направления явный лидер – Стамбул. Провести новогодние каникулы там желает каждый десятый пользователь, что в четыре раза больше показателя прошлого года. Также есть спрос на путешествия в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
нур-султан
дубай
анталья (провинция)
прибалтика
пхукет (остров)
москва
ташкент
новосибирск
краснодар
мале
симферополь
бишкек
сочи
минск
минеральные воды
екатеринбург
стамбул
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нур-султан, дубай, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, прибалтика, пхукет (остров), москва, ташкент, новосибирск, краснодар, мале, симферополь, бишкек, сочи, минск, минеральные воды, екатеринбург, стамбул, санкт-петербург, калининград, казань
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января.
Оказалось, что в этом году 75 процентов желаемых вылетов из столицы – в российские города, за рубеж – 25 процентов. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.
Самые востребованные маршруты – Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.
Причем интерес к Сочи за год вырос с 13 до 20 процентов, к российской Прибалтике – с пяти до девяти процентов. В полтора раза чаще туристы стали искать билеты в Новосибирск и Красноярск.
Среди зарубежных направления явный лидер – Стамбул. Провести новогодние каникулы там желает каждый десятый пользователь, что в четыре раза больше показателя прошлого года. Также есть спрос на путешествия в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.