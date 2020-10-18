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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/stepanakert-1580390267.html
В окрестностях Степанакерта прогремели еще два взрыва
В окрестностях Степанакерта прогремели еще два взрыва, однако сирену воздушной тревоги включать не стали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:08
2020-10-18T21:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
тагуи степанян
ереван
баку
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 18 окт — РИА Новости.</strong> В окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерта</a> прогремели еще два взрыва, однако сирену воздушной тревоги включать не стали, передает корреспондент РИА Новости.Пока неизвестно, есть ли разрушения и какие цели были поражены.Больше половины населения Степанакерта осталось в городе, уехали в основном женщины, дети и старики. При этом в столицу непризнанной НКР прибыло множество жителей городов и деревень, расположенных на линии соприкосновения, таких как Мартакерт, Мартуни, Гадрут и другие. Местное население и приезжие ночуют в подвалах и бомбоубежищах.Сейчас в Степанакерте стемнело, горожане не включают свет из соображений светомаскировки — чтобы не подвергать себя опасности. На улицах действует комендантский час, поэтому в столице практически нет машин и пешеходов.Ранее сообщалось, что на горе около Степанакерта видели вспышку, затем раздался взрыв и пошел дым. Над городом также слышали шум от беспилотника, по которому ударили местные ПВО.В воскресенье Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Накануне Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
6
ереван
баку
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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РИА Новости
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тагуи степанян, ереван, баку, армения, в мире

В окрестностях Степанакерта прогремели еще два взрыва

20:08 18.10.2020 (обновлено: 21:08 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВыбитая витрина магазина в результате ночного обстрела Степанакерта
Выбитая витрина магазина в результате ночного обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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СТЕПАНАКЕРТ, 18 окт — РИА Новости. В окрестностях Степанакерта прогремели еще два взрыва, однако сирену воздушной тревоги включать не стали, передает корреспондент РИА Новости.
Пока неизвестно, есть ли разрушения и какие цели были поражены.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Больше половины населения Степанакерта осталось в городе, уехали в основном женщины, дети и старики. При этом в столицу непризнанной НКР прибыло множество жителей городов и деревень, расположенных на линии соприкосновения, таких как Мартакерт, Мартуни, Гадрут и другие. Местное население и приезжие ночуют в подвалах и бомбоубежищах.
Сейчас в Степанакерте стемнело, горожане не включают свет из соображений светомаскировки — чтобы не подвергать себя опасности. На улицах действует комендантский час, поэтому в столице практически нет машин и пешеходов.
Ранее сообщалось, что на горе около Степанакерта видели вспышку, затем раздался взрыв и пошел дым. Над городом также слышали шум от беспилотника, по которому ударили местные ПВО.
В воскресенье Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил Азербайджана.
Накануне Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обсудить6
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаТагуи СтепанянЕреванБакуАрменияВ мире
 
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