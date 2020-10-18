https://ria.ru/20201018/stepanakert-1580390267.html

В окрестностях Степанакерта прогремели еще два взрыва

В окрестностях Степанакерта прогремели еще два взрыва, однако сирену воздушной тревоги включать не стали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T20:08

2020-10-18T20:08

2020-10-18T21:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

тагуи степанян

ереван

баку

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 18 окт — РИА Новости.</strong> В окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерта</a> прогремели еще два взрыва, однако сирену воздушной тревоги включать не стали, передает корреспондент РИА Новости.Пока неизвестно, есть ли разрушения и какие цели были поражены.Больше половины населения Степанакерта осталось в городе, уехали в основном женщины, дети и старики. При этом в столицу непризнанной НКР прибыло множество жителей городов и деревень, расположенных на линии соприкосновения, таких как Мартакерт, Мартуни, Гадрут и другие. Местное население и приезжие ночуют в подвалах и бомбоубежищах.Сейчас в Степанакерте стемнело, горожане не включают свет из соображений светомаскировки — чтобы не подвергать себя опасности. На улицах действует комендантский час, поэтому в столице практически нет машин и пешеходов.Ранее сообщалось, что на горе около Степанакерта видели вспышку, затем раздался взрыв и пошел дым. Над городом также слышали шум от беспилотника, по которому ударили местные ПВО.В воскресенье Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Накануне Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

6

ереван

баку

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-18T20:08 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тагуи степанян, ереван, баку, армения, в мире