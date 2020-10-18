Назван следующий шаг Запада для развала Украины
15:45 18.10.2020 (обновлено: 16:41 18.10.2020)
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в фейсбуке.
По мнению экс-депутата, страны Запада не отказались от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились.
"По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой", — утверждает Журавко.
Он пояснил, что Украина не является классической колонией, так как западные силы пришли в уже развитую страну — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства.
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"И вот все это, через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную, и сразу после этого все распилили на металлолом", — рассказал политик.
"Украину не только лишили будущего, а гарантированно для захватчиков перевели когда-то сильнейшую республику могучего СССР в деградирующий, быстро вымирающий регион, население которого также вскоре будет заменено на мигрантов из других континентов и стран", — написал экс-депутат.
Журавко призвал Украину найти надежных союзников, возобновить связи с ними для скорейшего освобождения от колонизации.
"Самое главное — быстрее сформировать новую национальную элиту из представителей народа Украины, чтобы ее представители возглавили освободительную борьбу", — заключил политик.
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За последние 30 лет население Украины сократилось с почти 52 миллионов до менее чем 42. Среди причин такого положения выделяют значительный рост смертности, падение рождаемости, а также массовую эмиграцию в Россию, страны Европы и США.
Бедственное положение Украины неоднократно признавали местные политики. Так экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса" в экономике. Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, может привести страну к "африканскому голоду". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.