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https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html
Назван следующий шаг Запада для развала Украины
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в фейсбуке. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:45
2020-10-18T16:41
алексей журавко
ситуация на украине
евросоюз
европа
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Бывший депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-zhuravko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Журавко</a> назвал <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133895858467376&amp;id=100055408874270" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По мнению экс-депутата, страны Запада не отказались от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились. Он пояснил, что Украина не является классической колонией, так как западные силы пришли в уже развитую страну — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства. Журавко считает, что это было сделано ради того, чтобы лишить Украину суверенитета и могущества и заполнить ее рынок товарами из <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Политик объяснил, что Запад не ограничился разрушением экономики, так это только первый шаг на пути уничтожения страны. Журавко призвал Украину найти надежных союзников, возобновить связи с ними для скорейшего освобождения от колонизации. "Самое главное — быстрее сформировать новую национальную элиту из представителей народа Украины, чтобы ее представители возглавили освободительную борьбу", — заключил политик. За последние 30 лет население Украины сократилось с почти 52 миллионов до менее чем 42. Среди причин такого положения выделяют значительный рост смертности, падение рождаемости, а также массовую эмиграцию в Россию, страны <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и США. Бедственное положение Украины неоднократно признавали местные политики. Так экс-премьер, лидер партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса" в экономике. Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, может привести страну к "африканскому голоду". В свою очередь, депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> называл кредитные программы <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> на Украине капитуляцией, а его коллега по партии <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
https://ria.ru/20200927/chernobyl-1577828393.html
https://ria.ru/20200921/ukraina-1577526527.html
Как рынок сбыта - вы им не нужны. Единственная и главная цель - полный отрыв от России. Остальное так, бесплатное приложение
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европа
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алексей журавко, ситуация на украине, евросоюз, европа, сша, украина, в мире

Назван следующий шаг Запада для развала Украины

15:45 18.10.2020 (обновлено: 16:41 18.10.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в фейсбуке.
По мнению экс-депутата, страны Запада не отказались от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились.
"По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой", — утверждает Журавко.
Он пояснил, что Украина не является классической колонией, так как западные силы пришли в уже развитую страну — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства.
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"И вот все это, через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную, и сразу после этого все распилили на металлолом", — рассказал политик.
Журавко считает, что это было сделано ради того, чтобы лишить Украину суверенитета и могущества и заполнить ее рынок товарами из Евросоюза и США. Политик объяснил, что Запад не ограничился разрушением экономики, так это только первый шаг на пути уничтожения страны.
"Украину не только лишили будущего, а гарантированно для захватчиков перевели когда-то сильнейшую республику могучего СССР в деградирующий, быстро вымирающий регион, население которого также вскоре будет заменено на мигрантов из других континентов и стран", — написал экс-депутат.
Журавко призвал Украину найти надежных союзников, возобновить связи с ними для скорейшего освобождения от колонизации.
"Самое главное — быстрее сформировать новую национальную элиту из представителей народа Украины, чтобы ее представители возглавили освободительную борьбу", — заключил политик.
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Бедственное положение Украины неоднократно признавали местные политики. Так экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса" в экономике. Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, может привести страну к "африканскому голоду". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
 
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