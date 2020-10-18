https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html

Назван следующий шаг Запада для развала Украины

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в фейсбуке. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:45

2020-10-18T15:45

2020-10-18T16:41

алексей журавко

ситуация на украине

евросоюз

европа

сша

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Бывший депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-zhuravko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Журавко</a> назвал <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133895858467376&id=100055408874270" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По мнению экс-депутата, страны Запада не отказались от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились. Он пояснил, что Украина не является классической колонией, так как западные силы пришли в уже развитую страну — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства. Журавко считает, что это было сделано ради того, чтобы лишить Украину суверенитета и могущества и заполнить ее рынок товарами из <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Политик объяснил, что Запад не ограничился разрушением экономики, так это только первый шаг на пути уничтожения страны. Журавко призвал Украину найти надежных союзников, возобновить связи с ними для скорейшего освобождения от колонизации. "Самое главное — быстрее сформировать новую национальную элиту из представителей народа Украины, чтобы ее представители возглавили освободительную борьбу", — заключил политик. За последние 30 лет население Украины сократилось с почти 52 миллионов до менее чем 42. Среди причин такого положения выделяют значительный рост смертности, падение рождаемости, а также массовую эмиграцию в Россию, страны <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и США. Бедственное положение Украины неоднократно признавали местные политики. Так экс-премьер, лидер партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса" в экономике. Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, может привести страну к "африканскому голоду". В свою очередь, депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> называл кредитные программы <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> на Украине капитуляцией, а его коллега по партии <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.

https://ria.ru/20200927/chernobyl-1577828393.html

https://ria.ru/20200921/ukraina-1577526527.html

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