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https://ria.ru/20201018/perevod-1580323742.html
Эксперт рассказал, чем опасны переводы по номеру телефона
При переводах по номеру телефона есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть деньги обратно будет проблематично - придется обращаться в банк, а... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T03:16
2020-10-18T03:16
алексей петропольский
телефон
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>При переводах по номеру <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a> есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть деньги обратно будет проблематично - придется обращаться в банк, а возможно, даже в правоохранительные органы. Если же банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, то деньги у вас спишутся, но их никто не получит, а вернуть будет сложно, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201018/832148213.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> генеральный директор юридической компании Urvista <a href="http://ria.ru/person_aleksey-petropolskiy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Петропольский</a>.Если произошла ошибка, придется написать письмо в банк, который, в свою очередь, должен отправить данные по ошибочному переводу владельцу счета."Если ситуация зайдет в тупик, и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства", — советует юрист.При переводе по номеру телефона возможна также ситуация, когда банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, у него отозвали лицензию, либо человек закрыл в нем расчетный счет. "Деньги спишутся, но фактически человек, которому вы их отправляли, их не получит. В таком случае придется разбираться с банком. Вернуть средства он вряд ли сможет — они лягут в так называемую кредитную массу тех, кто пострадал от действий этого банка. Если счет был закрыт, также придется долго переписываться с банком, чтобы он вернул деньги обратно", — предупреждает Петропольский.Кроме того, при переводах по телефону нельзя исключать и мошеннические действия — номер, к сожалению, до сих пор можно переоформить с одного лица на другое. Поменять привязанные к нему реквизиты банка также не составляет труда."В России ежегодно регистрируется множество случаев, когда человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удаленном офисе вашего провайдера сотовой связи. После чего у вас отключается мобильный телефон — он перестает ловить сеть, — а злоумышленник переводит деньги с ваших карт, идентифицируя себя по номеру телефона. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела", — подытожил эксперт.
https://ria.ru/20200702/1573775094.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/visa-1578106248.html
Переводы по номеру телефона опасны тем, что придет какой-нибудь иксперд и будет выклевывать твой мозг.
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Развилось экспертов больше чем на собаке блох, каждый пытается показать свою "Компетентность" во всех вопросах.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей петропольский, телефон, экономика

Эксперт рассказал, чем опасны переводы по номеру телефона

03:16 18.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. При переводах по номеру телефона есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть деньги обратно будет проблематично - придется обращаться в банк, а возможно, даже в правоохранительные органы. Если же банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, то деньги у вас спишутся, но их никто не получит, а вернуть будет сложно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно", - добавил он.
Если произошла ошибка, придется написать письмо в банк, который, в свою очередь, должен отправить данные по ошибочному переводу владельцу счета.
"Если ситуация зайдет в тупик, и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства", — советует юрист.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 10:34
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
При переводе по номеру телефона возможна также ситуация, когда банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, у него отозвали лицензию, либо человек закрыл в нем расчетный счет. "Деньги спишутся, но фактически человек, которому вы их отправляли, их не получит. В таком случае придется разбираться с банком. Вернуть средства он вряд ли сможет — они лягут в так называемую кредитную массу тех, кто пострадал от действий этого банка. Если счет был закрыт, также придется долго переписываться с банком, чтобы он вернул деньги обратно", — предупреждает Петропольский.
Кроме того, при переводах по телефону нельзя исключать и мошеннические действия — номер, к сожалению, до сих пор можно переоформить с одного лица на другое. Поменять привязанные к нему реквизиты банка также не составляет труда.
"В России ежегодно регистрируется множество случаев, когда человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удаленном офисе вашего провайдера сотовой связи. После чего у вас отключается мобильный телефон — он перестает ловить сеть, — а злоумышленник переводит деньги с ваших карт, идентифицируя себя по номеру телефона. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела", — подытожил эксперт.
Банковская карта платежной системы VISA - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 13:48Акценты
СМИ: Visa требует от банков сделать переводы по номеру телефонаПлатежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум-ультиматум. Нужно в обязательном порядке обеспечить переводы средств между картами по номеру телефона. На это банкам дается год. Зачем все это нужно Visa?
 
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Алексей ПетропольскийТелефонЭкономика
 
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