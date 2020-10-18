https://ria.ru/20201018/perevod-1580323742.html

Эксперт рассказал, чем опасны переводы по номеру телефона

При переводах по номеру телефона есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть деньги обратно будет проблематично - придется обращаться в банк, а... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T03:16

2020-10-18T03:16

2020-10-18T03:16

алексей петропольский

телефон

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>При переводах по номеру <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a> есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть деньги обратно будет проблематично - придется обращаться в банк, а возможно, даже в правоохранительные органы. Если же банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, то деньги у вас спишутся, но их никто не получит, а вернуть будет сложно, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201018/832148213.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> генеральный директор юридической компании Urvista <a href="http://ria.ru/person_aleksey-petropolskiy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Петропольский</a>.Если произошла ошибка, придется написать письмо в банк, который, в свою очередь, должен отправить данные по ошибочному переводу владельцу счета."Если ситуация зайдет в тупик, и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства", — советует юрист.При переводе по номеру телефона возможна также ситуация, когда банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, у него отозвали лицензию, либо человек закрыл в нем расчетный счет. "Деньги спишутся, но фактически человек, которому вы их отправляли, их не получит. В таком случае придется разбираться с банком. Вернуть средства он вряд ли сможет — они лягут в так называемую кредитную массу тех, кто пострадал от действий этого банка. Если счет был закрыт, также придется долго переписываться с банком, чтобы он вернул деньги обратно", — предупреждает Петропольский.Кроме того, при переводах по телефону нельзя исключать и мошеннические действия — номер, к сожалению, до сих пор можно переоформить с одного лица на другое. Поменять привязанные к нему реквизиты банка также не составляет труда."В России ежегодно регистрируется множество случаев, когда человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удаленном офисе вашего провайдера сотовой связи. После чего у вас отключается мобильный телефон — он перестает ловить сеть, — а злоумышленник переводит деньги с ваших карт, идентифицируя себя по номеру телефона. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела", — подытожил эксперт.

https://ria.ru/20200702/1573775094.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/visa-1578106248.html

Лысый Кучерявый Переводы по номеру телефона опасны тем, что придет какой-нибудь иксперд и будет выклевывать твой мозг. 69

Nikki_5519 Развилось экспертов больше чем на собаке блох, каждый пытается показать свою "Компетентность" во всех вопросах. 31

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей петропольский, телефон, экономика