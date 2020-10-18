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https://ria.ru/20201018/navalnyy-1580373147.html
Навальный сравнил себя с Железным Дровосеком
Блогер Алексей Навальный в интервью еженедельнику New Yorker рассказал о потере гибкости, сравнив себя с Железным Дровосеком, и заявил, что после выздоровления... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:41
2020-10-18T17:48
госпитализация алексея навального
мария захарова
александр шульгин
алексей навальный
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> в интервью еженедельнику <a href="https://www.newyorker.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New Yorker</a> рассказал о потере гибкости, сравнив себя с Железным Дровосеком, и заявил, что после выздоровления собирается вернуться в Россию."Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз". Я много занимаюсь физиотерапией", - сообщил Навальный, отвечая на вопрос о своем нынешнем состоянии."Я могу совершать продолжительные прогулки, до трех часов… Мне сложно надолго сосредоточиться, может быть утомительно следить за вопросами и думать над моими ответами. Но все хорошо. Сейчас мне действительно трудно поправлять футболку. Сила возвращается быстрее координации и баланса. Я могу снова пользоваться телефоном, несмотря на трясущиеся руки", - подчеркнул Навальный.Он также выразил уверенность в том, что был отравлен веществом из группы "Новичок". "По всей видимости, "Новичок" был на чем-то, к чему я прикоснулся. Говорят, если вдохнешь его, то умрешь очень быстро, если проглотишь с пищей, - в течение часа. Если прикоснешься к нему, то это займет около трех часов. Но никто не знает, где он был. Никто не знает, как эта новая версия "Новичка" действует", - уверен Навальный.Навальный также рассказал о намерении после выздоровления вернуться в Россию. "Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей РФ - ред.). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом", - сказал он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/politika-1580253217.html
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html
https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580190623.html
возвращайся....тебя здесь очень ждут...))
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Ломка в полный рост и дровосеки мерещатся
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швеция
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берлин (город)
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госпитализация алексея навального, мария захарова, александр шульгин, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире

Навальный сравнил себя с Железным Дровосеком

17:41 18.10.2020 (обновлено: 17:48 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный в интервью еженедельнику New Yorker рассказал о потере гибкости, сравнив себя с Железным Дровосеком, и заявил, что после выздоровления собирается вернуться в Россию.
"Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз". Я много занимаюсь физиотерапией", - сообщил Навальный, отвечая на вопрос о своем нынешнем состоянии.
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"Я могу совершать продолжительные прогулки, до трех часов… Мне сложно надолго сосредоточиться, может быть утомительно следить за вопросами и думать над моими ответами. Но все хорошо. Сейчас мне действительно трудно поправлять футболку. Сила возвращается быстрее координации и баланса. Я могу снова пользоваться телефоном, несмотря на трясущиеся руки", - подчеркнул Навальный.
Он также выразил уверенность в том, что был отравлен веществом из группы "Новичок". "По всей видимости, "Новичок" был на чем-то, к чему я прикоснулся. Говорят, если вдохнешь его, то умрешь очень быстро, если проглотишь с пищей, - в течение часа. Если прикоснешься к нему, то это займет около трех часов. Но никто не знает, где он был. Никто не знает, как эта новая версия "Новичка" действует", - уверен Навальный.
Навальный также рассказал о намерении после выздоровления вернуться в Россию. "Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей РФ - ред.). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом", - сказал он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
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