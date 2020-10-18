https://ria.ru/20201018/navalnyy-1580373147.html

Навальный сравнил себя с Железным Дровосеком

Блогер Алексей Навальный в интервью еженедельнику New Yorker рассказал о потере гибкости, сравнив себя с Железным Дровосеком, и заявил, что после выздоровления... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T17:41

2020-10-18T17:41

2020-10-18T17:48

госпитализация алексея навального

мария захарова

александр шульгин

алексей навальный

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> в интервью еженедельнику <a href="https://www.newyorker.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New Yorker</a> рассказал о потере гибкости, сравнив себя с Железным Дровосеком, и заявил, что после выздоровления собирается вернуться в Россию."Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз". Я много занимаюсь физиотерапией", - сообщил Навальный, отвечая на вопрос о своем нынешнем состоянии."Я могу совершать продолжительные прогулки, до трех часов… Мне сложно надолго сосредоточиться, может быть утомительно следить за вопросами и думать над моими ответами. Но все хорошо. Сейчас мне действительно трудно поправлять футболку. Сила возвращается быстрее координации и баланса. Я могу снова пользоваться телефоном, несмотря на трясущиеся руки", - подчеркнул Навальный.Он также выразил уверенность в том, что был отравлен веществом из группы "Новичок". "По всей видимости, "Новичок" был на чем-то, к чему я прикоснулся. Говорят, если вдохнешь его, то умрешь очень быстро, если проглотишь с пищей, - в течение часа. Если прикоснешься к нему, то это займет около трех часов. Но никто не знает, где он был. Никто не знает, как эта новая версия "Новичка" действует", - уверен Навальный.Навальный также рассказал о намерении после выздоровления вернуться в Россию. "Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей РФ - ред.). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом", - сказал он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/politika-1580253217.html

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html

https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580190623.html

юра панев возвращайся....тебя здесь очень ждут...)) 102

Frontosa Ломка в полный рост и дровосеки мерещатся 99

70

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, александр шульгин, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире