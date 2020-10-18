https://ria.ru/20201018/mladenets-1580347563.html
В Петербурге нашли брошенного в подъезде младенца
Полиция ищет родителей шестимесячной девочки, найденной в коляске в подъезде дома в Василеостровском районе Петербурга на "черной" лестнице, которой редко... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:41
2020-10-18T12:41
2020-10-18T12:41
васильевский остров
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости.</strong> Полиция ищет родителей шестимесячной девочки, найденной в коляске в подъезде дома в Василеостровском районе Петербурга на "черной" лестнице, которой редко пользуются жильцы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a> и Ленинградской области в воскресенье.Как отмечается, накануне в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила коляску с ребенком на "черной" лестнице своего дома №15 на 12 линии <a href="http://ria.ru/location_Vasilevskijj_ostrov/" target="_blank" data-auto="true">Васильевского острова</a>."Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где в коляске обнаружили девочку, на вид 6 месяцев. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Меры к розыску родителей ребенка приняты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html
Максим Ю
Бедные дети. Одних скидывают с окон, других голодом морят, в мусорку выбрасывают. Сжимается всё внутри когда такое читаешь. Женщины перестают быть матерями. Карьера, удовольствие, развлечение... вот что становиться в приоретете. Пора уже вводить "лицензию" на зачатие. Проводить испытания с потенциальными родителями. Иначе так и будут страдать дети родившиеся у всяких психов.
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васильевский остров
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
васильевский остров, санкт-петербург, происшествия