https://ria.ru/20201018/minsk-1580365161.html
Колонна спецтехники направилась за протестующими к окраине Минска
Спецтехника и автотранспорт с личным составом силовиков передислоцируется из центра Минска, где дежурили с утра, в направлении Минской кольцевой автодороги,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:30
2020-10-18T16:30
2020-10-18T16:39
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Спецтехника и автотранспорт с личным составом силовиков передислоцируется из центра Минска, где дежурили с утра, в направлении Минской кольцевой автодороги, куда в текущее воскресенье сместилось протестное шествие оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Колонна спецтранспорта в сопровождении ГАИ выехала из района площади Победы в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> по проспекту Независимости в сторону кольцевой автодороги. В колонне не менее 15 военных грузовиков с силовиками в балаклавах. Как сообщает корреспондент, из центра города также поехали автомобили с заграждением и колючей проволокой.Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста. В этой связи в белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города были стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В Минске также не работает мобильный доступ в интернет.Между тем группы сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Партизанского проспекта в Минске, и двинулись по нему в сторону Минской кольцевой автодороги. В пресс-службе ГУВД Минского горисполкома РИА Новости сообщили, что правоохранители провели ряд задержаний участников несанкционированного мероприятия в Минске.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201018/yurist-1580357835.html
https://ria.ru/20201018/minsk-1580357140.html
https://ria.ru/20201018/minsk-1580357301.html
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минск
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Спецтехника и автотранспорт с личным составом силовиков передислоцируется из центра Минска, где дежурили с утра, в направлении Минской кольцевой автодороги, куда в текущее воскресенье сместилось протестное шествие оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Колонна спецтранспорта в сопровождении ГАИ выехала из района площади Победы в центре Минска
по проспекту Независимости в сторону кольцевой автодороги. В колонне не менее 15 военных грузовиков с силовиками в балаклавах. Как сообщает корреспондент, из центра города также поехали автомобили с заграждением и колючей проволокой.
Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста. В этой связи в белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города были стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В Минске также не работает мобильный доступ в интернет.
Между тем группы сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Партизанского проспекта в Минске, и двинулись по нему в сторону Минской кольцевой автодороги. В пресс-службе ГУВД Минского горисполкома РИА Новости сообщили, что правоохранители провели ряд задержаний участников несанкционированного мероприятия в Минске.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.