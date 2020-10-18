https://ria.ru/20201018/metro-1580380352.html

В вагонах московского метро будут проверять наличие масок у пассажиров

Со следующей недели у пассажиров Московского метрополитена будут проверять наличие масок и перчаток на всех станциях, сообщил столичный департамент транспорта в РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:50

2020-10-18T18:50

2020-10-18T21:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

метро

коронавирусы

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Со следующей недели у пассажиров Московского метрополитена будут проверять наличие масок и перчаток на всех станциях, сообщил столичный<u><a href="https://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy"> департамент транспорта</a></u> в своем <u><a href="https://t.me/DtRoad/4786">Telegram</a></u>-канале."В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции", — говорится в посте.Кроме того, контроль за использованием средств индивидуальной защиты усилят в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.В дептрансе призвали заранее готовиться к поездкам на общественном транспорте."Выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров", — подчеркнули в ведомстве.При недомогании, а также если острой необходимости в поездке нет, лучше оставаться дома, указали в столичном дептрансе."Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса", — отмечается в сообщении.На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что с 16 октября москвичей перестанут пускать в транспорт без масок и печаток.COVID-19 в МосквеСитуация с COVID-19 в Москве в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.За эту неделю в городе заболели на 20% больше москвичей, чем за предыдущую. Увеличивается и число госпитализаций: с понедельника их количество возросло на 15,6%. На ИВЛ в столичных больницах остаются 333 человека.Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

Карелия Сапегина Пусть бесплатно предоставляют маски в метро и везде где их требуют 233

Нефертити Васильевна Фишман Надо бойкотировать все станции метро и ходить пешком!!! 175

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москва

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Ковид-контроль: в московском метрополитене проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов. 2020-10-18T18:50 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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