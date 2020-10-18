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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/metro-1580380352.html
В вагонах московского метро будут проверять наличие масок у пассажиров
Со следующей недели у пассажиров Московского метрополитена будут проверять наличие масок и перчаток на всех станциях, сообщил столичный департамент транспорта в РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:50
2020-10-18T21:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
метро
коронавирусы
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Со следующей недели у пассажиров Московского метрополитена будут проверять наличие масок и перчаток на всех станциях, сообщил столичный<u><a href="https://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy"> департамент транспорта</a></u> в своем <u><a href="https://t.me/DtRoad/4786">Telegram</a></u>-канале."В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции", — говорится в посте.Кроме того, контроль за использованием средств индивидуальной защиты усилят в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.В дептрансе призвали заранее готовиться к поездкам на общественном транспорте."Выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров", — подчеркнули в ведомстве.При недомогании, а также если острой необходимости в поездке нет, лучше оставаться дома, указали в столичном дептрансе."Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса", — отмечается в сообщении.На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что с 16 октября москвичей перестанут пускать в транспорт без масок и печаток.COVID-19 в МосквеСитуация с COVID-19 в Москве в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.За эту неделю в городе заболели на 20% больше москвичей, чем за предыдущую. Увеличивается и число госпитализаций: с понедельника их количество возросло на 15,6%. На ИВЛ в столичных больницах остаются 333 человека.Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
Пусть бесплатно предоставляют маски в метро и везде где их требуют
233
Надо бойкотировать все станции метро и ходить пешком!!!
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Ковид-контроль: в московском метрополитене проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров
Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метро, коронавирусы, департамент транспорта г. москвы, москва, общество

В вагонах московского метро будут проверять наличие масок у пассажиров

18:50 18.10.2020 (обновлено: 21:19 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПроверка масочного режима в московском метро
Проверка масочного режима в московском метро - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Со следующей недели у пассажиров Московского метрополитена будут проверять наличие масок и перчаток на всех станциях, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции", — говорится в посте.
Кроме того, контроль за использованием средств индивидуальной защиты усилят в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.
В дептрансе призвали заранее готовиться к поездкам на общественном транспорте.
"Выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров", — подчеркнули в ведомстве.
При недомогании, а также если острой необходимости в поездке нет, лучше оставаться дома, указали в столичном дептрансе.
"Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что с 16 октября москвичей перестанут пускать в транспорт без масок и печаток.
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Ситуация с COVID-19 в Москве в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.
За эту неделю в городе заболели на 20% больше москвичей, чем за предыдущую. Увеличивается и число госпитализаций: с понедельника их количество возросло на 15,6%. На ИВЛ в столичных больницах остаются 333 человека.
Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МетроКоронавирусыДепартамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
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