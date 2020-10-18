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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/letalnost-1580337664.html
В России за сутки умерли 185 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за сутки в РФ подтверждены 185 смертей пациентов с COVID-19, всего умерли 24... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:32
2020-10-18T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за сутки в РФ подтверждены 185 смертей пациентов с COVID-19, всего умерли 24 187."За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев... За весь период по России умерло 24 187 человек", - говорится в сообщении.В частности, 52 человека умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 15 — в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 185 пациентов с коронавирусом

10:32 18.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за сутки в РФ подтверждены 185 смертей пациентов с COVID-19, всего умерли 24 187.
"За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев... За весь период по России умерло 24 187 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 52 человека умерли в Москве, 15 — в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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