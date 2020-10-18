https://ria.ru/20201018/letalnost-1580337664.html

В России за сутки умерли 185 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за сутки в РФ подтверждены 185 смертей пациентов с COVID-19, всего умерли 24... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T10:32

2020-10-18T10:32

2020-10-18T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за сутки в РФ подтверждены 185 смертей пациентов с COVID-19, всего умерли 24 187."За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев... За весь период по России умерло 24 187 человек", - говорится в сообщении.В частности, 52 человека умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 15 — в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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