https://ria.ru/20201018/kukhnya-1580345716.html

Китайское СМИ назвало "трех мушкетеров" русской кухни

Китайское издание Sohu представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T12:12

2020-10-18T12:12

2020-10-18T13:39

китай

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580347795_0:127:3072:1855_1400x0_80_0_0_2967563f70e68ca5606defea085f27a2.jpg

<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Китайское издание <a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sohu </a>представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни.Так, по мнению журналистов, основными продуктами в России являются молоко, картофель, сыр и колбаса, а среди овощей – белокочанная капуста, лук, морковь и свекла."А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни", — отмечается в статье.Автор поясняет, что в России давно знают о полезных свойствах черного хлеба. Этот продукт не только очень сытный и питательный, но и легко усваивается и оказывает благоприятный эффект на пищеварительную систему благодаря содержанию в дрожжах множества витаминов и ферментов.Водка, как пишет издание, является еще одной частью национального культурного наследия русского народа, у которого сложилось особое отношение к напитку. Ее в России, по мнению журналистов, могут пить, даже не закусывая, а "занюхивая" кусочком черного хлеба.Также для россиян особым удовольствием остается бутерброд с маслом и икрой, заключает Sohu.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/inoblog/20201018/248331620.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ>></a></em></strong>

https://ria.ru/20200831/ukrop-1576533515.html

https://ria.ru/20200628/1573593340.html

Иоанн Грозный Особенно икра, видеть ее уже не могу, чередую то чёрную то красную 94

Von Stirliz Так а вы разнообразьте ваш рацион, чередуйте с кабачковой и баклажанной! 77

31

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, общество