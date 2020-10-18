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https://ria.ru/20201018/kukhnya-1580345716.html
Китайское СМИ назвало "трех мушкетеров" русской кухни
Китайское издание Sohu представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:12
2020-10-18T13:39
китай
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Китайское издание <a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sohu </a>представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни.Так, по мнению журналистов, основными продуктами в России являются молоко, картофель, сыр и колбаса, а среди овощей – белокочанная капуста, лук, морковь и свекла."А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни", — отмечается в статье.Автор поясняет, что в России давно знают о полезных свойствах черного хлеба. Этот продукт не только очень сытный и питательный, но и легко усваивается и оказывает благоприятный эффект на пищеварительную систему благодаря содержанию в дрожжах множества витаминов и ферментов.Водка, как пишет издание, является еще одной частью национального культурного наследия русского народа, у которого сложилось особое отношение к напитку. Ее в России, по мнению журналистов, могут пить, даже не закусывая, а "занюхивая" кусочком черного хлеба.Также для россиян особым удовольствием остается бутерброд с маслом и икрой, заключает Sohu.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/inoblog/20201018/248331620.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ&gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200831/ukrop-1576533515.html
https://ria.ru/20200628/1573593340.html
Особенно икра, видеть ее уже не могу, чередую то чёрную то красную
94
Так а вы разнообразьте ваш рацион, чередуйте с кабачковой и баклажанной!
77
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китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
китай, общество

Китайское СМИ назвало "трех мушкетеров" русской кухни

12:12 18.10.2020 (обновлено: 13:39 18.10.2020)
 
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.comВодка с хлебом и черной икрой
Водка с хлебом и черной икрой - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Китайское издание Sohu представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни.
Так, по мнению журналистов, основными продуктами в России являются молоко, картофель, сыр и колбаса, а среди овощей – белокочанная капуста, лук, морковь и свекла.
"А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни", — отмечается в статье.
Автор поясняет, что в России давно знают о полезных свойствах черного хлеба. Этот продукт не только очень сытный и питательный, но и легко усваивается и оказывает благоприятный эффект на пищеварительную систему благодаря содержанию в дрожжах множества витаминов и ферментов.
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Также для россиян особым удовольствием остается бутерброд с маслом и икрой, заключает Sohu.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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