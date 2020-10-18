https://ria.ru/20201018/kukhnya-1580345716.html
Китайское СМИ назвало "трех мушкетеров" русской кухни
Китайское издание Sohu представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:12
2020-10-18T12:12
2020-10-18T13:39
китай
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Китайское издание <a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sohu </a>представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни.Так, по мнению журналистов, основными продуктами в России являются молоко, картофель, сыр и колбаса, а среди овощей – белокочанная капуста, лук, морковь и свекла."А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни", — отмечается в статье.Автор поясняет, что в России давно знают о полезных свойствах черного хлеба. Этот продукт не только очень сытный и питательный, но и легко усваивается и оказывает благоприятный эффект на пищеварительную систему благодаря содержанию в дрожжах множества витаминов и ферментов.Водка, как пишет издание, является еще одной частью национального культурного наследия русского народа, у которого сложилось особое отношение к напитку. Ее в России, по мнению журналистов, могут пить, даже не закусывая, а "занюхивая" кусочком черного хлеба.Также для россиян особым удовольствием остается бутерброд с маслом и икрой, заключает Sohu.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/inoblog/20201018/248331620.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ>></a></em></strong>
https://ria.ru/20200831/ukrop-1576533515.html
https://ria.ru/20200628/1573593340.html
Иоанн Грозный
Особенно икра, видеть ее уже не могу, чередую то чёрную то красную
94
Von Stirliz
Так а вы разнообразьте ваш рацион, чередуйте с кабачковой и баклажанной!
77
31
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, общество
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Китайское издание Sohu
представило свой взгляд на главные составляющие русской кухни.
Так, по мнению журналистов, основными продуктами в России являются молоко, картофель, сыр и колбаса, а среди овощей – белокочанная капуста, лук, морковь и свекла.
"А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни", — отмечается в статье.
Автор поясняет, что в России давно знают о полезных свойствах черного хлеба. Этот продукт не только очень сытный и питательный, но и легко усваивается и оказывает благоприятный эффект на пищеварительную систему благодаря содержанию в дрожжах множества витаминов и ферментов.
Водка, как пишет издание, является еще одной частью национального культурного наследия русского народа, у которого сложилось особое отношение к напитку. Ее в России, по мнению журналистов, могут пить, даже не закусывая, а "занюхивая" кусочком черного хлеба.
Также для россиян особым удовольствием остается бутерброд с маслом и икрой, заключает Sohu.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>