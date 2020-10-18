Депутат предостерег Турцию от вступления в антикрымский союз
08:38 18.10.2020 (обновлено: 13:35 18.10.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если примет предложение Украины войти в так называемую Крымскую платформу, которая, по сути, является антикрымским союзом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", направленном на возвращение Крыма в состав Украины.
"Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту Крымская платформа, который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку", — заявил Гемпель РИА Новости.
По его словам, Турция рискует не только потерять надежного партнера в лице России, но и перестать быть привлекательным местом для российских туристов.
"Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты", — подчеркнул Гемпель.
17 октября, 10:46Эрдогану предложили лично убедиться в принадлежности Крыма России
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".