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Депутат предостерег Турцию от вступления в антикрымский союз
Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если примет предложение Украины войти в так называемую Крымскую платформу, которая, по сути, является... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T08:38
2020-10-18T13:35
юрий гемпель
владимир зеленский
турция
республика крым
реджеп тайип эрдоган
украина
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости.</strong> Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если примет предложение Украины войти в так называемую Крымскую платформу, которая, по сути, является антикрымским союзом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>.Ранее украинский президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время своего визита в Турцию поблагодарил турецкого коллегу <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Реджепа Тайипа Эрдогана</a> за готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", направленном на возвращение Крыма в состав Украины.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> рискует не только потерять надежного партнера в лице России, но и перестать быть привлекательным местом для российских туристов."Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты", — подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201017/krym-1580246252.html
Отказ Российских туристов от посещения Турции в конец добьет экономику Турции.
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Крым принадлежит крымчанам, а они свой выбор сделали и не без помощи украинских националистов...!
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турция
республика крым
украина
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юрий гемпель, владимир зеленский, турция, республика крым, реджеп тайип эрдоган, украина

Депутат предостерег Турцию от вступления в антикрымский союз

08:38 18.10.2020 (обновлено: 13:35 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если примет предложение Украины войти в так называемую Крымскую платформу, которая, по сути, является антикрымским союзом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", направленном на возвращение Крыма в состав Украины.

"Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту Крымская платформа, который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку", — заявил Гемпель РИА Новости.

По его словам, Турция рискует не только потерять надежного партнера в лице России, но и перестать быть привлекательным местом для российских туристов.
"Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты", — подчеркнул Гемпель.
День ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 10:46
Эрдогану предложили лично убедиться в принадлежности Крыма России
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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Юрий ГемпельВладимир ЗеленскийТурцияРеспублика КрымРеджеп Тайип ЭрдоганУкраина
 
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