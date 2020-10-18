https://ria.ru/20201018/krym-1580328731.html

Депутат предостерег Турцию от вступления в антикрымский союз

Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если примет предложение Украины войти в так называемую Крымскую платформу, которая, по сути, является... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T08:38

2020-10-18T08:38

2020-10-18T13:35

юрий гемпель

владимир зеленский

турция

республика крым

реджеп тайип эрдоган

украина

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости.</strong> Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если примет предложение Украины войти в так называемую Крымскую платформу, которая, по сути, является антикрымским союзом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>.Ранее украинский президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время своего визита в Турцию поблагодарил турецкого коллегу <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Реджепа Тайипа Эрдогана</a> за готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", направленном на возвращение Крыма в состав Украины.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> рискует не только потерять надежного партнера в лице России, но и перестать быть привлекательным местом для российских туристов."Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты", — подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201017/krym-1580246252.html

il.1964 Отказ Российских туристов от посещения Турции в конец добьет экономику Турции. 160

Александр Чебаров Крым принадлежит крымчанам, а они свой выбор сделали и не без помощи украинских националистов...! 120

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турция

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, владимир зеленский, турция, республика крым, реджеп тайип эрдоган, украина