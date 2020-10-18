https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580359068.html

Академик РАН разъяснил свои слова о снижении иммунитета к COVID-19

У переболевших коронавирусом вырабатываются и сохраняются антитела, у некоторых пациентов их количество может снизиться и стать недоступным для диагностических... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:28

2020-10-18T15:28

2020-10-18T16:32

арег тотолян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости</strong>. У переболевших коронавирусом вырабатываются и сохраняются антитела, у некоторых пациентов их количество может снизиться и стать недоступным для диагностических тест-систем, заявил академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Ранее ученый сообщил, что порядка 15-20% из тех, кто справился с COVID-19, теряют выработанные антитела в течение пары месяцев. По его словам, небольшого количества антител к SARS-CoV-2 может не хватить для полноценного иммунного ответа на инфекцию.Как пояснил Тотолян, снижение уровня иммуноглобулинов не означает исчезновение иммунитета. В организме формируются "клетки памяти", а также клетки, выделяющие антитела, которые обеспечивают иммунную защиту при повторной встрече с вирусом, сказал он."С этим согласуется и отсутствие случаев повторного заражения лиц, которые уже находились на стационарном лечении по поводу COVID-19 и теперь наблюдаются специалистами института", — отметил Тотолян, слова которого приводит пресс-служба <u><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a></u>.Академик добавил, что антитела к коронавирусу вырабатываются и у переболевших бессимптомно, однако они носят нестойкий характер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук