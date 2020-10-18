Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580337541.html
В России выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах подтвердились 15 099 случаев заражения COVID-19, четверть инфицированных (3996 человек) не наблюдают симптомов... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:32
2020-10-18T11:48
чукотка
воз
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580337515_0:367:2989:2048_1400x0_80_0_0_dfdc66354e957429452a3ffb0fba969f.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в 84 российских регионах подтвердились 15 099 случаев заражения COVID-19, четверть инфицированных (3996 человек) не наблюдают симптомов заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 14 922 новых случаях. Темп прироста составляет 1,1 процента.Больше всего заразившихся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4610 (4648 днем ранее), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (674) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (460). Нет заболевших на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>. Наименьший суточный прирост зафиксировали в Чечне (0,2 процента).От осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, за сутки умерли 185 человек. Из больниц выписали 5377 пациентов.За все время эпидемии в России зарегистрировали 1 399 334 случая заболевания. Умерли более 24 тысяч человек, около 1,1 миллиона выздоровели.Самая сложная ситуация в столице, в городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается свыше 39,1 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. Россия держится на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201015/testirovanie-1579879422.html
Давайте статистику по всем основным заболеваниям для сравнения! Или сравнение будет не в пользу паники?!...
32
Вторая волна коронавируса в России намного сильнее, чем первая -это уже факт ! Пора вводить жёсткие ограничения прежде всего в отношении ресторанов, баров , ночных клубов ! Без этого ускоренное распространение вируса не остановить !!
29
47
чукотка
московская область (подмосковье)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580337515_675:315:2985:2048_1400x0_80_0_0_971d7182a35e2a6f6f363fb4fe3515d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотка, воз, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 18.10.2020 (обновлено: 11:48 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в 84 российских регионах подтвердились 15 099 случаев заражения COVID-19, четверть инфицированных (3996 человек) не наблюдают симптомов заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 14 922 новых случаях. Темп прироста составляет 1,1 процента.
Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 08:16Распространение нового коронавируса
В России провели более 52,2 миллиона тестов на коронавирус
Больше всего заразившихся в Москве — 4610 (4648 днем ранее), Санкт-Петербурге (674) и Подмосковье (460). Нет заболевших на Чукотке. Наименьший суточный прирост зафиксировали в Чечне (0,2 процента).
От осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, за сутки умерли 185 человек. Из больниц выписали 5377 пациентов.
За все время эпидемии в России зарегистрировали 1 399 334 случая заболевания. Умерли более 24 тысяч человек, около 1,1 миллиона выздоровели.
Самая сложная ситуация в столице, в городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 39,1 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия держится на четвертой строчке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить47
Распространение нового коронавирусаЧукоткаВОЗМосковская область (Подмосковье)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Венесуэлу прибыли российские лекарства от коронавируса
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
Лента новостейМолния