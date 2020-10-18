https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580337541.html

В России выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 84 российских регионах подтвердились 15 099 случаев заражения COVID-19, четверть инфицированных (3996 человек) не наблюдают симптомов... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T10:32

2020-10-18T10:32

2020-10-18T11:48

чукотка

воз

московская область (подмосковье)

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в 84 российских регионах подтвердились 15 099 случаев заражения COVID-19, четверть инфицированных (3996 человек) не наблюдают симптомов заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 14 922 новых случаях. Темп прироста составляет 1,1 процента.Больше всего заразившихся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4610 (4648 днем ранее), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (674) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (460). Нет заболевших на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>. Наименьший суточный прирост зафиксировали в Чечне (0,2 процента).От осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, за сутки умерли 185 человек. Из больниц выписали 5377 пациентов.За все время эпидемии в России зарегистрировали 1 399 334 случая заболевания. Умерли более 24 тысяч человек, около 1,1 миллиона выздоровели.Самая сложная ситуация в столице, в городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается свыше 39,1 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. Россия держится на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201015/testirovanie-1579879422.html

Александр Чебаров Давайте статистику по всем основным заболеваниям для сравнения! Или сравнение будет не в пользу паники?!... 32

Juri BERG Вторая волна коронавируса в России намного сильнее, чем первая -это уже факт ! Пора вводить жёсткие ограничения прежде всего в отношении ресторанов, баров , ночных клубов ! Без этого ускоренное распространение вируса не остановить !! 29

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чукотка

московская область (подмосковье)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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